Fatma Turgut: Hem aldattım, hem de aldatıldım!

"GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ÇIKMA TEKLİFİ ALDIM"

Öte yandan Turgut, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir konserde ise 'Değmesin Ellerimiz' şarkısı sonrası; "Hâlâ kaldı mı böyle şeyler diyorum ama sanırım varmış! Ya da geri gelse ne güzel olur. Geçtiğimiz günlerde çıkma teklifi aldım. Hem de çok romantik bir şekilde. Beni böyle şeyler etkiliyor" demişti.