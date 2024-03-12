Fatma Turgut: Hem aldattım, hem de aldatıldım!

Model grubunun dağılmasından sonra kariyerine yalnız devam eden Fatma Turgut, son konserinde hayranlarıyla dertleşirken özel hayatıyla ilgili çok konuşulacak bir itirafta bulundu.

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Fatma Turgut: Hem aldattım, hem de aldatıldım! - Resim : 1

Son olarak Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep Kayseri, Ankara ve Kocaeli'de ara vermeden arka arkaya sahne alan Fatma Turgut, özel hayatıyla ilgili şaşırtan bir açıklama yaptı.

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Fatma Turgut: Hem aldattım, hem de aldatıldım! - Resim : 2

40 yaşındaki ünlü şarkıcı, ''Hem aldatıldım hem aldattım. Ben kendimi çoktan affettim.'' dedi.

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Fatma Turgut: Hem aldattım, hem de aldatıldım! - Resim : 3

"GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ÇIKMA TEKLİFİ ALDIM"

Öte yandan Turgut, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir konserde ise 'Değmesin Ellerimiz' şarkısı sonrası; "Hâlâ kaldı mı böyle şeyler diyorum ama sanırım varmış! Ya da geri gelse ne güzel olur. Geçtiğimiz günlerde çıkma teklifi aldım. Hem de çok romantik bir şekilde. Beni böyle şeyler etkiliyor" demişti.

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Fatma Turgut: Hem aldattım, hem de aldatıldım! - Resim : 4