Ferdi Atuner kimdir?

Türk tiyatro, sinema ve dizi dünyasının emektar isimlerinden, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Ferdi Atuner, 22 Nisan 2026 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Sanat camiasında derin bir üzüntüye yol açan bu kayıp, usta sanatçının uzun yıllara yayılan başarılı kariyerini ve hafızalara kazınan rollerini yeniden gündeme getirdi.





SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR



1944 yılında Erzincan’da dünyaya gelen Ferdi Atuner, sanat yolculuğuna Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde aldığı eğitimle başladı. Konservatuvar sonrası profesyonel tiyatro hayatına adım atan sanatçı, 1988 yılında televizyona uyarlanan 'Keşanlı Ali Destanı' gibi döneminin ses getiren yapımlarında rol alarak ekran yolculuğuna ivme kazandı. Sahne disiplinini sinema ve televizyona başarıyla taşıyan Atuner, kısa sürede karakter oyunculuğunun aranan yüzlerinden biri haline geldi.



TELEVİZYON VE SİNEMANIN UNUTULMAZ YÜZÜ



Ferdi Atuner, kariyeri boyunca izleyicinin evine konuk olan pek çok fenomen projede önemli roller üstlendi. Televizyon tarihine damga vuran komedi ve aile dizilerinin vazgeçilmez simalarından biri haline gelen sanatçı, 'Yasemince' programındaki tiplemeleriyle mizah gücünü sergilerken, 'Ayrılsak da Beraberiz' dizisinde canlandırdığı

Yesari karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazandı. Popülerliğini 'Cennet Mahallesi'ndeki Tuncay ve 'Çocuklar Duymasın' gibi uzun soluklu yapımlardaki rolleriyle pekiştiren

Atuner, karakter oyunculuğundaki yeteneğini her fırsatta ortaya koydu.





Sinema dünyasında da oldukça üretken bir grafik çizen sanatçı; 'Kahpe Bizans' filmindeki Nacar köylüsü rolünün yanı sıra 'Kirpi' ve 'Abbasın Melekleri' gibi yapımlarla beyaz perdede boy gösterdi. Televizyon ekranlarında ise 'En Son Babalar Duyar' dizisindeki Samim karakteriyle geniş bir yelpazede performans sergileyerek izleyicinin takdirini kazandı.



ÖZEL HAYATI



Sanat dünyasında mütevazı yaşamıyla tanınan Ferdi Atuner, özel hayatını her zaman kameralardan uzak tutmayı tercih etti. Son dönemlerinde sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören usta oyuncu, 22 Nisan 2026 tarihinde aramızdan ayrıldı. Geride onlarca dizi, sinema filmi ve tiyatro oyunu bırakan Atuner, Türk sanat tarihinde nezaketi ve yeteneğiyle hatırlanacak.

