Ferdi Tayfur'un ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı! Sevenlerini duygulandırdı

Arabesk müziğin efsanevi ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 Perşembe günü Antalya'da hayatını kaybetmişti. Sanatçının sevenlerini yasa boğan bu acı haberin ardından, menajeri ve aynı zamanda yeğeni olan Şirin Gözalıcı, Tayfur'un vefatından önceki son görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.

Paylaşılan videoda Ferdi Tayfur, adeta bir veda niteliğinde şu anlamlı sözleri dile getirmişti:

"Derler ki, bu dünyada hayır işleyenlerin öbür dünyada villalarının altından ırmak geçermiş. Baş üstüne... Ama ben Allah'a şükrediyorum ki, daha bu dünyadayken denizin üstünde oturuyorum. Bana bu güzellikleri nasip etti. Öbür dünyada bana bir ağaç altı yeter. Yeter ki amelim temiz olsun. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum."

Bu duygu dolu video, Şirin Gözalıcı'nın Instagram hesabından yayıldıktan sonra, Ferdi Tayfur hayranlarından usta sanatçıya olan özlemlerini ve üzüntülerini dile getiren binlerce yorum aldı.

Ferdi Tayfur'un son günleri de zorlu bir sağlık mücadelesiyle geçti. 15 Aralık'ta Marmaris'teki evinde rahatsızlanan Tayfur, önce yerel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu kötüleşince Muğla'ya, ardından da 16 Aralık'ta Antalya'daki bir sağlık merkezine sevk edildi. Burada sinüs ameliyatı geçirse de, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Usta sanatçı, daha önce de birçok ciddi sağlık sorunu yaşamıştı. Beyin damarına stent takılması, bir dönem diyaliz tedavisi görmesi ve 2020 yılında oğlundan böbrek nakli olması gibi pek çok rahatsızlıkla mücadele eden Ferdi Tayfur, hayata gözlerini yumana dek süren bu mücadelesiyle sevenlerinin hafızasında yer etti.