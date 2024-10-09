Feyza Civelek'ten ihanet itirafı: Karaktersiz birisiymiş

Önceki akşam bir alışveriş merkezinde görüntülenen Kızılcık Şerbeti'nin yıldız oyuncusu Feyza Civelek, basın mensuplarına erkek arkadaşıyla ayrıldıklarını açıkladı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Feyza Civelek'ten ihanet itirafı: Karaktersiz birisiymiş - Resim : 1

Ünlü oyuncu Feyza Civelek, "Bugün izinliyim. Alışverişe geldim o yüzden. Her kadın boş zamanlarında alışveriş yapmayı sever" dedi.

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Feyza Civelek'ten ihanet itirafı: Karaktersiz birisiymiş - Resim : 2

Alican Kurt ile uzun süredir aşk yaşayan Civelek, gazetecilerin evlili sorusuna da yanıt verdi.

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Feyza Civelek'ten ihanet itirafı: Karaktersiz birisiymiş - Resim : 3

'İHANET NEDENİYLE AYRILDIM'

"Evlilik yok çünkü ben taze ayrıldım. Birçok kadının yaşadığı ihanet sebebiyle ben de erkek arkadaşım ile ayrılık kararı aldım.''

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Feyza Civelek'ten ihanet itirafı: Karaktersiz birisiymiş - Resim : 4

'KARAKTERSİZ BİRİSİYMİŞ'

''Karaktersiz birisiymiş, demek ki doğru tanıyamamışım. İyi ki de böyle oldu ve ben yakaladım. Aksini düşünmek istemiyorum" diyerek güldü.