Feyza Civelek'ten ihanet itirafı: Karaktersiz birisiymiş
Önceki akşam bir alışveriş merkezinde görüntülenen Kızılcık Şerbeti'nin yıldız oyuncusu Feyza Civelek, basın mensuplarına erkek arkadaşıyla ayrıldıklarını açıkladı.
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Ünlü oyuncu Feyza Civelek, "Bugün izinliyim. Alışverişe geldim o yüzden. Her kadın boş zamanlarında alışveriş yapmayı sever" dedi.
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Alican Kurt ile uzun süredir aşk yaşayan Civelek, gazetecilerin evlili sorusuna da yanıt verdi.
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'İHANET NEDENİYLE AYRILDIM'
"Evlilik yok çünkü ben taze ayrıldım. Birçok kadının yaşadığı ihanet sebebiyle ben de erkek arkadaşım ile ayrılık kararı aldım.''
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'KARAKTERSİZ BİRİSİYMİŞ'
''Karaktersiz birisiymiş, demek ki doğru tanıyamamışım. İyi ki de böyle oldu ve ben yakaladım. Aksini düşünmek istemiyorum" diyerek güldü.