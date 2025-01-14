Filiz Akın ambulans uçakla İstanbul'a getirildi! Tedavisine devam ediliyor

'Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası' olarak kabul edilen 82 yaşındaki ünlü oyuncu Filiz Akın, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

"Çok agresif bir tedavi gördüm" diyen Yeşilçam efsanesi, 2022 ve 2023'te ise sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle art arda operasyonlar geçirmek zorunda kalmıştı.

Akın'ın geçtiğimiz haftalarda tekrar hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkmıştı. Bodrum'da tedavi gördüğü hastane odasından paylaşım yapan Akın'a sevenlerinden 'Geçmiş olsun' mesajları gelmişti.

Yakın aile çevresinden alınan bilgiye göre, 1 Eylül tarihinden bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum’da tedavi gören Filiz Akın, acil ihtiyaç üzerine, Cumhurbaşkanlığı’nın yönlendirmesi ile Sağlık Bakanlığı’na ait bir ambulans uçakla 13 Ocak gecesi İstanbul’a nakledildi.

Filiz Akın’ın tedavisine İstanbul’da devam edilecek.