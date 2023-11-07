Funda Eryiğit'ten 39. yaşına özel paylaşım

İki yıldır birliktelik yaşayan Funda Eryiğit ile Berkun Oya, mutluluklarını evlilikle taçlandırma kararı almıştı. Geçtiğimiz mart ayında evlenen çiftten Eryiğit’in hamilelik haberi gelmişti.

"39'uncu yaşım süpersonik bir hızla çok şey yaşadığım bir yaş oldu"

Funda Eryiğit, son olarak 501 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından 38'inci yaşını eşi ve oğluyla çekilen kareleriyle kutladı.

"Doğum günü postu atmak istemiştim ama dünde kalmış bile... Telefonumun şarjı bitikti bütün gün, bir de Civan diş çıkarıyor; mazur görüyorum kendimi. 39'uncu yaşım süpersonik bir hızla çok şey yaşadığım bir yaş oldu. Mükemmel, berbat ve ikisinin arasında çeşitli yerlerde duran anların toplamını sevdiklerimle yaşadığım bir hayat, normal ve iyi bir hayattır bence.

Dolayısıyla 'nasılsın' diye soranlara 'normal' demek hoşuma gider, iyiye işarettir. Bu üçlü, bu hayat için normal mi bilmem ama bayağı iyi bir üçlü. bundan böyle yalnız olamam. Yeni yaşım kutlu olsun!

Not: Kutlayan ve buraya kadar okuyan herkese içten teşekkürler. Tüm mesajlara yetişemeyeceğim gibi görünüyor, hele ki bu saatten sonra. Hepinizi kucaklıyorum!"