Furkan Andıç ile Aybüke Pusat doğum gününde aşka geldi
Oyuncu Furkan Andıç, sevgilisi Aybüke Pusat'ın doğum gününde sosyal medya hesabından aşk dolu yeni karelerini paylaştı.
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2019 yılından beri birlikte olan ancak birlikte hiç fotoğraf vermeyen Furkan Andıç, Sevgililer Günü'nde aşklarını ilk kez ilan etmişti.
Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın deniz kenarında verdiği romantik pozlar sosyal medyada gündem olmuştu.
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Mutlu birliktelikleri süren oyuncu çiftten Aybüke Pusat, 25 Şubat'ta 30 yaşına bastı.
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30. yaşını arkadaşlarıyla teknede bir partiyle kutlayan Pusat ve sevgilisi Andıç'ın yeni aşk pozlarını yakın arkadaşları paylaştı.
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Gülünü kulağının arkasına takarak neşe saçan Aybüke Pusat ve Aybüke yazılı çakmağı alnının tam ortasında tutan Furkan Andıç'ın aşk pozları dikkat çekti.