Furkan Andıç ile Aybüke Pusat doğum gününde aşka geldi

Oyuncu Furkan Andıç, sevgilisi Aybüke Pusat'ın doğum gününde sosyal medya hesabından aşk dolu yeni karelerini paylaştı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Furkan Andıç ile Aybüke Pusat doğum gününde aşka geldi - Resim : 1

2019 yılından beri birlikte olan ancak birlikte hiç fotoğraf vermeyen Furkan Andıç, Sevgililer Günü'nde aşklarını ilk kez ilan etmişti. 

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın deniz kenarında verdiği romantik pozlar sosyal medyada gündem olmuştu.

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Furkan Andıç ile Aybüke Pusat doğum gününde aşka geldi - Resim : 2

Mutlu birliktelikleri süren oyuncu çiftten Aybüke Pusat, 25 Şubat'ta 30 yaşına bastı.

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Furkan Andıç ile Aybüke Pusat doğum gününde aşka geldi - Resim : 3

30. yaşını arkadaşlarıyla teknede bir partiyle kutlayan Pusat ve sevgilisi Andıç'ın yeni aşk pozlarını yakın arkadaşları paylaştı.

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Furkan Andıç ile Aybüke Pusat doğum gününde aşka geldi - Resim : 4

Gülünü kulağının arkasına takarak neşe saçan Aybüke Pusat ve Aybüke yazılı çakmağı alnının tam ortasında tutan Furkan Andıç'ın aşk pozları dikkat çekti.