Furkan Andıç ile Aybüke Pusat doğum gününde aşka geldi

2019 yılından beri birlikte olan ancak birlikte hiç fotoğraf vermeyen Furkan Andıç, Sevgililer Günü'nde aşklarını ilk kez ilan etmişti.

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın deniz kenarında verdiği romantik pozlar sosyal medyada gündem olmuştu.