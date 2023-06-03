Galatasaray şampiyon oldu, Simge zirveye yerleşti

Simge'nin 2018 yılında yayınladığı 'Ben Bazen' albümündeki hitlerden biri olan 'Aşkın Olayım' son zamanlarda Galatasaraylı futbolcu Icardi ile adeta bütünleşmişti. Galatasaray, 30 Mayıs akşamı Ankaragücü'nü 4-1 yenince şampiyonluğunu ilan etmiş ve şarkı tekrar popüler olmuştu.

30-31 MAYIS'TA ZİRVEYE YERLEŞTİ

Top 50 - Türkiye listesinde, 30 ve 31 Mayıs tarihlerinde 1 numaraya yükselen 'Aşkın Olayım'ın dinlenmeleri, bu dönemde neredeyse yüzde 60 daha fazla arttı.

ICARDI DE AŞKIN OLAYIM'I SÖYLEMİŞTİ

Aşkın Olayım'ı söyleyen Icardi, şarkının sahibi Simge Sağın'a da mesaj göndererek, "Özür dilerim Simge Sağın, senin kadar iyi değil ama Galatasaray taraftarı için denedim" yazmıştı.

SİMGE: BU ARTIK ICARDI'NİN ŞARKISI

Şarkısının Icardi ile özdeşlemesi hakkında konuşan Simge, " 'Aşkın Olayım' şarkısını söylediğimde artık aklıma Icardi ve attığı goller geliyor. Başka bir şey gelmiyor. Bu artık Icardi'nin şarkısı" ifadelerini kullanmıştı.