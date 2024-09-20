Dilan Çıtak'tan İbrahim Tatlıses açıklaması: Miras haktır, vazgeçmeyeceğim!

Son olarak 'Aramızda Kalmasın' programına röportaj veren Çıtak, babası ile yaşadığı soyadı krizinden bahsetti:

'MİRAS HAKTIR VE BUNDAN VAZGEÇMEYECEĞİM'

Bu durum, benim maddi bir beklenti ya da maddi bir plan kovalaması içinde olmadığımı açıklayan bir durum. Ama ben bir mirasçıyım. Miras haktır ve hiçbir zaman bundan vazgeçmeyeceğim. Kendisi 'kızımdır' açıklamasını yaptı. Fakat biz bu durumda iki taraflı olarak, benim kültürümle onun kültürü uyuşmadığı için ve ben böyle bir şeye ait olmadığım için çok başarılı olamadık.