Dilan Çıtak'tan İbrahim Tatlıses açıklaması: Miras haktır, vazgeçmeyeceğim!
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilaç Çıtak ile aralarındaki sular durulmuyor. Çıtak son olarak soyadı ve miras krizine dair açıklama yaptı.
İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak ile Levent Dörter'in düğününde nikâh şahitliğini yapmış, kızını kendi programı 'İbo Show'a çıkarmıştı. Sanatçı ile yıllar sonra kabul ettiği kızı arasındaki soğukluk 'tamamen bitti' diye düşünülürken gerilim giderek artmıştı.
Dilan Çıtak, babasının geçirdiği kalp ameliyatı sonrası hastaneye ziyarete gitmemiş, 'geçmiş olsun' açıklaması yapmamış ve kardeşi İdo'yla da sosyal medyada takipleşmeyi bırakmıştı.
''KİMSENİN SOYADINI ALMADIM, ALDIRDILAR'
Tatlıses soyadını almasının perde arkasını telefonla bağlandığı 'Beyaz Magazin' programında anlatan şarkıcı, "Ben kimsenin soyadını almadım, bana aldırdılar. Kendisi ‘Dilan Çıtak benim kızımdır’ diye sosyal medyada duyuru yaptığında yardımcıları, yanına çağırıp ‘Soyadını alacaksın. İbrahim Tatlıses’in kızı olmanın bir takım kuralları var’ dedi. Davayı da ben açmadım, kendileri babalık davası açtılar" demişti.
Son olarak 'Aramızda Kalmasın' programına röportaj veren Çıtak, babası ile yaşadığı soyadı krizinden bahsetti:
'MİRAS HAKTIR VE BUNDAN VAZGEÇMEYECEĞİM'
Bu durum, benim maddi bir beklenti ya da maddi bir plan kovalaması içinde olmadığımı açıklayan bir durum. Ama ben bir mirasçıyım. Miras haktır ve hiçbir zaman bundan vazgeçmeyeceğim. Kendisi 'kızımdır' açıklamasını yaptı. Fakat biz bu durumda iki taraflı olarak, benim kültürümle onun kültürü uyuşmadığı için ve ben böyle bir şeye ait olmadığım için çok başarılı olamadık.