Özgü Namal, süper kahraman oldu!

Marka yüzü olduğu Bingo'nun yeni çıkan bulaşık makinesi tablet deterjanı için düzenlenen basın toplantısında Özgü Namal’ın süper kahramanı canlandırdığı reklam filmi gösterildi.

Yükseklerden atlayan çevik bir süper kahramanı canlandıran Özgü Namal, canlandırdığı sıra dışı bu rol için oldukça heyecanlı olduğunu belirtti. Özgü Namal, canlandırdığı süper kahraman karakteri hakkında şu sözleri söyledi: “İlk reklam filmimiz yayınlandı. Canlandırdığım karakter, ürünün verdiği mesajlar ve vadettikleri ile ortaya çok güzel bir iş çıktığını düşünüyorum. Süper Kahraman Özgü olarak şimdiye kadar hiç oynamadığım bir karakterle ekranlara geldim. Çekimler benim için çok keyifli geçti... Ve filmi ilk defa görünce dedim ki işte tam da bu, biz birlikte tam olarak bunu yapmak istemiştik. Ses getiren bir iş yaptığımızı düşünüyorum.”