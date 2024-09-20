Avrupa turnesine çıkacak Cem Yılmaz'ın bilet fiyatları dudak uçuklattı

2 Ekim'de Avrupa turnesine çıkmaya hazırlanan Cem Yılmaz'ın bilet fiyatları duyanlar hayret ettirdi.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Avrupa turnesine çıkacak Cem Yılmaz'ın bilet fiyatları dudak uçuklattı - Resim : 1

Avrupa'da 20 farklı şehirde izleyicileriyle buluşacak olan Yılmaz, ilk sahnesini Nürnberg'de gerçekleştirecek.

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Avrupa turnesine çıkacak Cem Yılmaz'ın bilet fiyatları dudak uçuklattı - Resim : 2

Turne kapsamında Rotterdam, Köln ve Londra gibi büyük şehirlerde de sahne alacak olan komedyenin bilet fiyatları ise görenleri bir hayli şaşırttı.

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Avrupa turnesine çıkacak Cem Yılmaz'ın bilet fiyatları dudak uçuklattı - Resim : 3

10 BİN TL'YE KADAR BİLET VAR

2 Ekim'de Nürnberg sahnesiyle Avrupa turnesine başlayacak olan Cem Yılmaz'ın bilet fiyatları 250 euro (yaklaşık 10 bin TL) ile 130 euro (yaklaşık 5 bin TL) arasında değişiyor. 

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Avrupa turnesine çıkacak Cem Yılmaz'ın bilet fiyatları dudak uçuklattı - Resim : 4

Biletlerin çoğunun tükendiği ise dikkatlerden kaçmadı.