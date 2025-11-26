Gizem Karaca '5 ay önce bugün' deyip paylaştı

'Güzel Köylü', 'İçimdeki Fırtına' ve 'Baraj' dizileriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın iş insanı Kemal Ekmekçi ile mutlu evliliği sürüyor.

Ünlü oyuncu, doğumdan sonra çekilen yeni karelerini de sevenlerinin beğenisine sundu.

"TAM 5 AY ÖNCE BUGÜN HASTANEDEYDİK"

Karaca, ilk kez paylaştığı karelere "Tam 5 ay önce bugün hastanedeydik. Yaz doğmuştu" notunu düştü.