Gizem Karaca '5 ay önce bugün' deyip paylaştı
Anne olduktan sonra ekranlara bir süre ara veren oyuncu Gizem Karaca, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, doğum sonrası çekilen fotoğraflarını ilk kez Instagram hesabından yayınladı.
'Güzel Köylü', 'İçimdeki Fırtına' ve 'Baraj' dizileriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın iş insanı Kemal Ekmekçi ile mutlu evliliği sürüyor.
Ünlü oyuncu, doğumdan sonra çekilen yeni karelerini de sevenlerinin beğenisine sundu.
"TAM 5 AY ÖNCE BUGÜN HASTANEDEYDİK"
Karaca, ilk kez paylaştığı karelere "Tam 5 ay önce bugün hastanedeydik. Yaz doğmuştu" notunu düştü.