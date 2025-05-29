Gizem Karaca sayılı gün kala bebeğinin cinsiyetini açıkladı

'Güzel Köylü' dizisi ile ünlenen oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikâh masasına oturmuş, evliliğin ardından İzmir'e yerleşmişti.

Gözlerden uzak bir hayat yaşayan oyuncu, doğa ile iç içe bir yaşam tarzını benimsemişti.

"AĞLAMA KRİZLERİ YAŞIYORUM"

Geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu açıklayan oyuncu, ağlama krizlerine girdiğini söylemişti:

Hamilelik döneminde ağlama krizlerine girdiğini söyleyen Gizem Karaca, şu ifadeleri kullanmıştı: Balığı içine soğan koyarak pişirdikleri için o soğanın çürümüş gibi kokusundan girdiğim ağlama krizi var mesela… Sonra yeni sahiplendiğimiz yavru köpeğin annesinin haberi olmamasını düşünüp günlerce üzüldüğüm ve kafaya taktığım zamanlar… Sol elim çok karıncalanıyor, sırt ağrılarım felaket... Geceleri güreşe çıkacak gibi yağlanmak sonra da nefes nefes kalmak... 'Ama dünyanın en güzel şeyi Gizem' dedikleri yankılanıyor kulağımda. Bakalım göreceğiz. İnşallah eğlenceli biri olur civciv.