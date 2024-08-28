Gizem Karaca'dan radikal değişiklik: Yeni imaj

Uzun saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz isimlerden oyuncu Gizem Karaca, saçlarını kısa kestirerek radikal bir değişikliğe imza attı.

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Gizem Karaca'dan radikal değişiklik: Yeni imaj - Resim : 1

Emir'in Yolu, Güzel Köylü, Eve Düşen Yıldırım ve Benim Hala Umudum Var gibi birbirinden başarılı projelerde yer alan Gizem Karaca, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında geliyor.

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Gizem Karaca'dan radikal değişiklik: Yeni imaj - Resim : 2

2017 yılında İşletmeci Kemal Ekmekçi ile evlendikten sonra İzmir'e yerleşen  Gizem Karaca, yaşadığı sakin hayatı çoğu kez gözler önüne sermişti.

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Gizem Karaca'dan radikal değişiklik: Yeni imaj - Resim : 3

Ünlü oyuncu son olarak yaptığı radikal değişiklikle gündeme geldi.

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Gizem Karaca'dan radikal değişiklik: Yeni imaj - Resim : 4

İmaj değişikliğine giderek saçlarını sarıya boyatan ve kısacık kestiren Gizem Karaca'nın pozları ve imajı çok konuşuldu. 