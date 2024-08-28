Gizem Karaca'dan radikal değişiklik: Yeni imaj

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Emir'in Yolu, Güzel Köylü, Eve Düşen Yıldırım ve Benim Hala Umudum Var gibi birbirinden başarılı projelerde yer alan Gizem Karaca, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında geliyor.
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2017 yılında İşletmeci Kemal Ekmekçi ile evlendikten sonra İzmir'e yerleşen Gizem Karaca, yaşadığı sakin hayatı çoğu kez gözler önüne sermişti.
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Ünlü oyuncu son olarak yaptığı radikal değişiklikle gündeme geldi.
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İmaj değişikliğine giderek saçlarını sarıya boyatan ve kısacık kestiren Gizem Karaca'nın pozları ve imajı çok konuşuldu.