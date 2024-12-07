Gladyatör’ün Z hali

Onu ilk olarak 2020’de, Sally Rooney’nin çok satan romanından uyarlanan Normal People dizisinde tanıdık. O ve rol arkadaşı Daisy Edgar-Jones harika bir ikili olarak Connell ve Marianne’in iletişimden yoksun tutkulu aşkını ekrana başarıyla taşıdılar. Bu performansıyla Emmy adaylığı kazanan Mescal, yalnızca yeteneğiyle değil, izleyiciyle kurduğu derin bağla da takdir topladı. Ardından kalbimizde daha da derin yaralar açan Aftersun filminde kızıyla Ölüdeniz’e tatile giden depresif bir genç babaya hayat verdi. Filmin çekimleri için bir süre Türkiye’de kalan oyuncu, kimsenin onu orada tanımadığını da gülerek anlatmıştı. Şu an gitse, yürümekte zorlanacağına hiç şüphe yok.

Elele Kasım 2024 sayısından

1996, İrlanda doğumlu oyuncu, şu sıralar bir dönemin efsanevi filmi Gladyatör’ün devam filminin vizyon tarihi için gün sayıyor. Ridley Scott’ın 2000 yılında yönettiği ve başrolünde Russell Crowe’un oynadığı film, kült bir yapım olmuştu. Tam 24 yıl sonra hikayenin devamında, Z kuşağına mensup gladyatörler izleyeceğiz. Film, Commodus’un ölümünden sonra Roma İmparatorluğu’nda geçiyor ve Maximus’un izinden giden yeni bir kahramanın hikayesine odaklanıyor: Lucius. Lucius, Commodus’un kız kardeşi Lucilla’nın oğlu ve Maximus’un efsanevi fedakarlığının derin etkisi altında büyümüş genç bir adam. Filmde Lucius’un, Roma’nın acımasız politik ve askeri güç savaşlarının ortasında kendini bulması ve kaderiyle yüzleşmesi anlatılıyor. Paul Mescal, filmde Maximus’un oğlu Lucius’ı canlandırıyor. Ayrıca favori dilf’imiz Pedro Pascal, Denzel Washington, Barry Keoghan ve Joseph Quinn gibi önemli oyuncular da kadroda yer alıyor. Ridley Scott’ın yeniden yönetmen koltuğunda oturduğu ve 15 Kasım’da vizyona girecek Gladyatör 2, hem görsel ihtişamı hem de insan ruhunun sınırlarını zorlayan temalarıyla izleyiciyi büyülemeye hazırlanıyor.