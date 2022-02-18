Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evleniyor! Çift 25 Şubat’ta nikah masasına oturacak

Son olarak 'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisiyle ekranlarda yer alan oyuncu Gökçe Bahadır, bir süredir beraber olduğu müzisyen nişanlısı Emir Ersoy'la dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Önceki gün Bebek'te görüntülenen Bahadır, düğün hazırlıklarıyla ilgili konuştu.

NİKAH 25 ŞUBAT'TA

Bebek'te kuaför çıkışında yöneltilen soruları yanıtlayan oyuncu, "Evet arkadaşlar, 25 Şubat'ta düğünümüz var. Hazırlıklar var, çok heyecanlıyız. Malum işler güçler de var, yoğun bir koşturma içine girdim" dedi.

"HER ŞEY GÖNLÜME GÖRE OLDU"

Çok özel bir evlilik teklifi aldığı haberleri hatırlatılan 40 yaşındaki güzel, "Evet, her şey gönlüme göre oldu. Ancak adı üstünde özel. 14 Şubat'ta sette çalışıyordum, tabii ki bana da sürpriz oldu" şeklinde konuştu.

"YEMEK ARASINDA GELİNLİK BAKIYORUM"

Gecce'de yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde bir takı firmasının reklam yüzü olan Bahadır'a, özel tasarım takılar hediye edileceği öğrenildi. Konuyu doğrulayan oyuncu, "Öyle bir durum var, takılarda benim de dokunuşlarım olacak" ifadelerini kullandı. Gelinliğinin bile olmadığını belirten Gökçe Bahadır, "Arkadaşlar gelinliğim bile hazır değil, hala yemek arasında gelinlik bakıyorum. İnşallah beğendiğim bir şey giyeceğim" açıklamasını yaptı.