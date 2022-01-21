Hadise ve Mehmet Dinçerler evleniyor! Müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdular
Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler evleniyor. 'Evet' yanıtını veren Hadise, Dinçerler'e sarılıp yüzüğünü gösterdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü şarkıcı Hadise, yaklaşık 1 yıldır birliktelik yaşadığı Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi aldı. Hadise, parmağındaki yüzüğü gösteren bir video ile Dinçerler ile evlilik kararı aldıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Hadise, yayınladığı videoya "Bizim bölümümüz başlasın" notunu düştü.
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Söz konusu paylaşıma ünlü şarkıcının sanatçı dostları da dahil olmak üzere 550 bini aşkın beğeni yağdı.
Sosyal medyada gündem olan video, kısa süre içinde 4 milyonu aşkın izlendi.
YÜZÜĞÜ MERAK KONUSU OLDU
Hadise'nin yaptığı paylaşımda herkese gösterdiği yüzüğün Jager Diamond marka ve değerinin 3 milyon lira olduğu öğrenildi. Dinçerler, Jager Diamond Instagram hesabındaki yüzüğün fotoğrafına yorum yaparak "Sen en iyisisin" ifadelerini kullandı.
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