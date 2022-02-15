Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evleniyor!

Bir yıldır aşk yaşayan şarkıcı Oğuzhan Koç ile oyuncu Demet Özdemir geçen aralıkta aşka ara vermiş, 2 hafta önce de barışmıştı. Çift gündeme bomba gibi düşecek bir karar aldılar.

Oğuzhan Koç hazırladığı sürpriz organizasyonla Demet Özdemir’e 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenme teklif etti. Organizasyona Sakiler grubu da eşlik etti.

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'un Sakiler'in ‘Dünyadan Uzak’ şarkısı eşliğinde yaptığı teklife 'Evet' cevabı vererek çığlık attı.

YÜZÜK ÖZEL OLARAK TASARLANDI

Sürpriz evlilik teklifinde Oğuzhan Koç'un Özdemir'in parmağına taktığı yüzüğün 4 karat değerinde olduğu ve özel olarak tasarlandığı iddia edildi. Özdemir ise tektaşı ile poz vermeyi ihmal etmedi.