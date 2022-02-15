Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evleniyor!
Geçtiğimiz aylarda ayrılan fakat kısa sürede barışan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evliler kervanına katılıyor. Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, bir süredir birlikte olduğu Demet Özdemir'e 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenme teklif etti.
Bir yıldır aşk yaşayan şarkıcı Oğuzhan Koç ile oyuncu Demet Özdemir geçen aralıkta aşka ara vermiş, 2 hafta önce de barışmıştı. Çift gündeme bomba gibi düşecek bir karar aldılar.
Oğuzhan Koç hazırladığı sürpriz organizasyonla Demet Özdemir’e 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenme teklif etti. Organizasyona Sakiler grubu da eşlik etti.
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'un Sakiler'in ‘Dünyadan Uzak’ şarkısı eşliğinde yaptığı teklife 'Evet' cevabı vererek çığlık attı.
YÜZÜK ÖZEL OLARAK TASARLANDI
Sürpriz evlilik teklifinde Oğuzhan Koç'un Özdemir'in parmağına taktığı yüzüğün 4 karat değerinde olduğu ve özel olarak tasarlandığı iddia edildi. Özdemir ise tektaşı ile poz vermeyi ihmal etmedi.