Gökhan Özen'den aile pozu: Üç meleğim...

7 yıl sonra yaşadığı Amerika'dan dönüş yaparak Türkiye'ye dönen Gökhan Özen, annesi ve kızlarıyla olan fotoğrafını paylaştı.

Gökhan Özen'den aile pozu: Üç meleğim...

Eylül ayında Türkiye'ye dönen, 7 yıl sonra Türkiye'deki hayranlarıyla buluşan ve yeniden konser vermeye başlayan Gökhan Özen, Instagram hesabından "Üç meleğim" diyerek, hayatında en çok değer verdiği kişilerin fotoğrafını paylaştı.

Gökhan Özen'den aile pozu: Üç meleğim... - Resim : 1

Ünlü şarkıcının araç içinde çektiği selfie 30 bine yakın beğeni aldı. Fotoğrafta Özen'in annesi Tülay Nadire Özen ile kızları Ada Deren Özen ve Su Özen yer alıyor.