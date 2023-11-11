Gökhan Özen'den aile pozu: Üç meleğim...

Eylül ayında Türkiye'ye dönen, 7 yıl sonra Türkiye'deki hayranlarıyla buluşan ve yeniden konser vermeye başlayan Gökhan Özen, Instagram hesabından "Üç meleğim" diyerek, hayatında en çok değer verdiği kişilerin fotoğrafını paylaştı.

Ünlü şarkıcının araç içinde çektiği selfie 30 bine yakın beğeni aldı. Fotoğrafta Özen'in annesi Tülay Nadire Özen ile kızları Ada Deren Özen ve Su Özen yer alıyor.