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Göksel’den antik mezarı koruyan görevliye: Bence kulise sanatçıları uyaran bir yazı asın
Ünlü şarkıcı Göksel, 2024 yaz turnesi kapsamında Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alarak dinlemeye gelenlere unutulmaz anlar yaşattı.
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İki saat aralıksız eserlerini seslendiren Göksel, hologram detaylı fuşya elbisesiyle göz kamaştırdı.
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Göksel’in önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro’da verdiği konser sırasında antik taş mezarın başında güvenlik görevlisinin beklemesi ünlü şarkıcıyı şaşırttı.
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"BÖYLE KORUNDUĞUNU İLK KEZ GÖRDÜM"
Görevliye takılan Göksel, “İnsanın bu taşı sahnede görünce bir oturası geliyor. Tabii olacak iş değil. Siz burada böyle oturacağınıza bence kulise sanatçıları uyaran bir yazı asın, daha mantıklı olur. Sizin de işiniz çok zor, taşı koruyorsunuz hem de sanatçılardan. Ama olan oldu, oturan oturdu.''
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''Bu konu her yaz gündeme geliyor. Ama böyle korunduğunu ilk kez gördüm” açıklamasını yaptı.