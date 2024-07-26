Göksel’den antik mezarı koruyan görevliye: Bence kulise sanatçıları uyaran bir yazı asın

"BÖYLE KORUNDUĞUNU İLK KEZ GÖRDÜM"

Görevliye takılan Göksel, “İnsanın bu taşı sahnede görünce bir oturası geliyor. Tabii olacak iş değil. Siz burada böyle oturacağınıza bence kulise sanatçıları uyaran bir yazı asın, daha mantıklı olur. Sizin de işiniz çok zor, taşı koruyorsunuz hem de sanatçılardan. Ama olan oldu, oturan oturdu.''