Göksel'den kariyer itirafı: O kadar görünür olmaktan hoşlanmadım

Türk pop müziğinin en karakteristik seslerinden biri olan Göksel, kariyerinin ilk yıllarında üzerine inşa edilen 'çekici' imajının yarattığı rahatsızlığı ve müzik sektörünün geçirdiği evrime dair düşüncelerini paylaştı. Saba Tümer’in programına konuk olan sanatçı, şöhretin getirdiği 'görünürlük' kavramına olan mesafeli duruşunu kendi geçmişinden örneklerle aktardı.





"BEN HER ŞEYDEN ÖNCE MÜZİĞE GÖNÜLDEN BAĞLI BİRİYİM "



Sanat hayatının başlangıcında kendisine atfedilen sıfatların, müzikal kimliğinin önüne geçmesinden duyduğu huzursuzluğu dile getiren Göksel, bu durumu şu sözlerle özetledi:

Şarkı söylemeye başladığım, henüz çok genç olduğum yıllarda üzerime 'çekici' sıfatı yapışmıştı. Bu durum beni çok rahatsız etti çünkü ben her şeyden önce müziğe gönülden bağlı biriyim. Ayrıca 16-17 yaşına kadar şişe dibi gözlüklerle dolaşmış biriyim; güzel olmak gibi bir iddiam da yoktu. Birdenbire öyle bir öyle olunca, o kadar görünür olmaktan pek hoşlanmadım.





"MESLEĞİMİZ ÇOK BAŞKA BİR ŞEYE DÖNÜŞTÜ"



Göksel, dijitalleşen ve görsel odaklı hale gelen yeni müzik endüstrisi ile geleneksel sanatçı duruşu arasındaki farka dikkat çekti. Sanatın sadece üretimle var olduğu dönemlere olan özlemini vurgulayan şarkıcı, günümüz piyasa koşullarına dair sitemini şu ifadelerle aktardı:

Benim bildiğim o eski ses sanatçılarımız vardır ya; onlar çok görünmezler ama şarkılarıyla ya da filmleriyle var olurlar... Ben de bu mesleğe öyle bir şey zannederek başladım ama maalesef mesleğimiz çok başka bir şeye dönüştü.





Kariyeri boyunca melankoliyi ve neşeyi kendine has bir duruşla harmanlayan Göksel, son dönemde dinleyiciyle buluşturduğu 'Alev Alev' adlı çalışmasıyla müzikal çizgisindeki istikrarını sürdürüyor.



