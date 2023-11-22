Gönül Dağı dizisinde ayrılık! O isim diziye veda ediyor

Cumartesi günlerinin rekortmen dizisi Gönül Dağı, 4. sezonuyla TRT ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Başrollerinde Berk Atan, Yavuz Sepetçi, Ege Aydan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu, Ali Düşenkalkar gibi ünlü isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinde bir ayrılık yaşanacak.

Ali Düşenkalkar diziden ayrılıyor

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ali Düşenkalkar, kadroya veda ediyor. Düşenkalkar senaryodaki hikayesi bittiği için 116. bölüm itibariyle ekipten ayrılacak. Daha önce de ayrılık haberleri çıkan ancak yalanlanan oyuncu başından beri rol aldığı dizide Muammer rolünü canlandırıyordu. Düşenkalkar, kadroya veda ettikten sonra bir süre yeni projeleri değerlendirecek.

62 yaşındaki usta oyuncunun geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle kadroya veda edeceği ileri sürülmüş bağlı olduğu menajerlik şirketi iddiayı yalanlayarak "Ali Bey'in hiçbir sağlık problemi yoktur" denilmişti.