Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya serbest bırakıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçeleri ile Muğla ilinde belirlenen 25 adrese operasyon düzenlenmişti.

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Operasyonda aralarında ünlü isimlerin de olduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguları tamamlanan 20 şüpheli, hastanede sağlık kontrolünden geçirilmiş ve ardından kan ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu birimlerine sevk edilmişti. Kan, saç ve idrar örneği veren şüphelilerden 9'u serbest bırakılırken, 11'i adliyeye sevk edilmiş, şüpheli Mehmet Rahşan ise tutuklanmıştı.

SERENAY SARIKAYA SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Öte yandan, yurt dışından döndüğü belirlenen ve hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Serenay Sarıkaya, bugün jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından hastaneye getirilen ünlü oyuncu sağlık kontrolünden geçirlidi. Ünlü oyuncunun uyuşturucu kullanımına ilişkin testlerinin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği öğrenildi. Sarıkaya, tüm bu işlemlerin ardından serbest bırakıldı.