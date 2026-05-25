Dilan Çıtak: İbrahim Tatlıses 'sen istenmeyen çocuktun' dedi
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, katıldığı bir programda babasıyla ilgili itirafta bulundu. Çıtak, "Yüzüme karşı, 'Sen istenmeyen çocuktun' dedi. Benim ondan hiçbir zaman beklentim olmadı" ifadelerini kullandı...
İbrahim Tatlıses'in Işıl Çıtak'tan evlilik dışı dünyaya gelen şarkıcı kızı Dilan Çıtak, konuk olduğu programda özel hayatı ve kariyerine dair açıklamalarda bulundu.
Kendisini büyüten babası Cem Çıtak’ın vefat süreci hakkında konuşan Çıtak, "Kuzenimle dondurma yemeye çıkmıştım. Telefonda 'Öldü mü?' konuşmalarını duydum. Bostancı'da yolun ortasına çöktüğümü hatırlıyorum. Hastaneye gittiğimde hâlâ inanamıyordum. Anneme, 'Hadi babamı alıp gidelim' diyordum. Babam sürekli rüyama giriyordu; 'Kızım ben ölmedim' diyordu. Gerçekten ölmediğine inandım. Uzun süre mezarına gitmedim. Hâlâ bazen uzakta yaşıyor gibi hissediyorum" açıklamasını yaptı.
"BİR KIZ ÇOCUĞUNUN BABASIZ BÜYÜMESİ ÇOK ZOR"
Açıklamalarına devam eden şarkıcı, "Babam öldüğünde 13 yaşında bir erkek kardeşim ve 8 aylık bir kız kardeşim vardı. Erkek kardeşime 'Babamız öldü' diyemedim, sadece 'Durumu iyi değil' dedim. Kız kardeşim ise babasını hiç tanımadan büyüdü. Geçen hafta mezarında ağlıyordu; bir kız çocuğunun babasız büyümesi çok zor" ifadelerini kullandı.
"İÇİMDE HEP ÖYLE BİR HİS VARDI"
Biyolojik babasının İbrahim Tatlıses olduğunu yıllarca hissettiğini belirten Dilan Çıtak, "Delil arıyordum. İçimde hep öyle bir his vardı ama yüzleşmekten korkuyordum. O sırada annem iflasın eşiğindeydi ve ben henüz 18 yaşına yeni girmiş bir çocuk olarak ona gizlice destek olmak istiyordum. Babamın ofisini bulup kapısını çaldım ve açıkça maddi yardım istedim. 'Neden utanacağım ki? Ben doğduysam o da bakmak zorunda' diye düşünmüştüm. Sağ olsun, o dönem harçlık niyetine bir destekte bulundu. Sonrasında ise bir daha hiç görüşmedik" dedi.