Dilan Çıtak: İbrahim Tatlıses 'sen istenmeyen çocuktun' dedi

"İÇİMDE HEP ÖYLE BİR HİS VARDI"

Biyolojik babasının İbrahim Tatlıses olduğunu yıllarca hissettiğini belirten Dilan Çıtak, "Delil arıyordum. İçimde hep öyle bir his vardı ama yüzleşmekten korkuyordum. O sırada annem iflasın eşiğindeydi ve ben henüz 18 yaşına yeni girmiş bir çocuk olarak ona gizlice destek olmak istiyordum. Babamın ofisini bulup kapısını çaldım ve açıkça maddi yardım istedim. 'Neden utanacağım ki? Ben doğduysam o da bakmak zorunda' diye düşünmüştüm. Sağ olsun, o dönem harçlık niyetine bir destekte bulundu. Sonrasında ise bir daha hiç görüşmedik" dedi.