Gül Onat'tan Evrim Akın'a destek mesajı: "Bu karalama kampanyasını başlatanları şiddetle kınıyorum"

Oyuncu Evrim Akın ile eski rol arkadaşı Asena Keskinci arasında patlak veren ve magazin gündemini sarsan polemikte, Akın’a bir destek de ünlü oyuncu Gül Onat’tan geldi.

Asena Keskinci, çocuk oyuncu olduğu Bez Bebek dizisinin setinde Evrim Akın’dan şiddet gördüğünü ileri sürmüş ve Akın’ın ailesinin dağılmasında rol oynadığını iddia etmişti. Keskinci, Akın’ın annesinden babasının numarasını barıştırma vaadiyle alıp daha sonra babası Güray Keskinci ile ilişkiye başladığını ve bu kadının artık kendisinin üvey annesi olduğunu belirterek şok etkisi yaratmıştı. Evrim Akın ise, bu iddiaların tamamını reddederek Güray Keskinci ile olan ilişkisinin son üç yıldır sevgi ve saygıya dayandığını belirtmiş ve yasal yollara başvuracağını açıklamıştı.

Bu açıklamaların ardından Evrim Akın’a destek veren Gül Onat, birlikte rol aldıkları 2015 yapımı Köstebekgiller Sihirli Orman filminin setinden bir fotoğraf paylaşarak duruma tepki gösterdi.

Onat, Akın’ın sağdan soldan gelen karalama bombardımanına tutulmasını üzüntüyle karşıladığını belirtti ve o sette son derece ılımlı ve keyifli bir çalışma yürüttüklerini vurguladı. Onat, Asena Keskinci’ye ithafen, kendisine bu denli kötülüğü dokunan bir insanla Asena’nın neden sorunsuz çalıştığını sorguladı. Evrim Akın’ı tanıdığı en sevgi dolu hayvan dostu ve çok yardımsever bir insan olarak tanımlayan Gül Onat, bu karalama kampanyasını başlatanları şiddetle kınadığını belirterek, "Vicdan ve Allah korkusu..." diyerek sözlerini bitirdi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Gül Onat (@gulonatduman)'in paylaştığı bir gönderi

Evrim Akın’ın, kendisine verilen bu güçlü desteği sosyal medya hesabından beğenerek onayladığı görüldü.