Güldür Güldür Show'da şaşırtan ayrılık!

NOW TV ekranlarında yayınlanan "Güldür Güldür Show"un 413. bölümle sezon finali yapmasının ardından, sevilen komedi programında yeni sezon öncesi bir ayrılık yaşandı. Programın "Nazlı" karakterine hayat veren deneyimli oyuncu Hasibe Eren, üç sezonun ardından projeye veda etti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, daha önce programa konuk olarak katılan ve son üç sezondur ana kadroda yer alan Hasibe Eren, "Güldür Güldür Show"da geçirdiği süre boyunca seyirciden yoğun ilgi görmüştü.

Eren'in sezon sonunda ekipten ayrıldığı ve şu sıralar yeni televizyon ve dijital projeleri değerlendirdiği öğrenildi.

Geçen sezon "Güldür Güldür Show" kadrosunda Ali Sunal'ın moderatörlüğünde Onur Buldu, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontante, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı ve Hasibe Özlem Eren gibi önemli isimler yer alıyordu.