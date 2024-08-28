"Güldür Güldür" yıldızı Uğur Bilgin'den romantik evlilik yıl dönümü kutlaması
Güldür Güldür Show'da canlandırdığı "Mesut" karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Uğur Bilgin, geçtiğimiz yıl evlendiği İrem Uslu ile evlilik yıl dönümlerini romantik bir paylaşımla kutladı.
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Ünlü oyuncu Uğur Bilgin geçtiğimiz yıl evlendiği İrem Uslu ile evlilik yıldönümlerini romantik bir paylaşım yaparak kutladı.
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'HER YIL BİR DİĞERİNDEN DAHA ŞAHANE OLSUN'
Bilgin paylaşımına "Koskoca bir yıl geçmiş. Önümüzdeki her yıl bir diğerinden daha şahane olsun inşallah. Nice sağlıklı ve mutlu yıllarımız olsun yol arkadaşım, canım eşim. Seni çok seviyorum" notunu düştü.
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İşte ünlü oyuncunun paylaşımından fotoğraflar...
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