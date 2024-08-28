"Güldür Güldür" yıldızı Uğur Bilgin'den romantik evlilik yıl dönümü kutlaması

'HER YIL BİR DİĞERİNDEN DAHA ŞAHANE OLSUN'

Bilgin paylaşımına "Koskoca bir yıl geçmiş. Önümüzdeki her yıl bir diğerinden daha şahane olsun inşallah. Nice sağlıklı ve mutlu yıllarımız olsun yol arkadaşım, canım eşim. Seni çok seviyorum" notunu düştü.