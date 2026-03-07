Güller ve Günahlar Berrak’ın annesi kim?

Ekranların iddialı yapımı Güller ve Günahlar, 18. bölümüyle izleyicileri hem duygusal hem de gerilim dolu bir yüzleşmeye davet etti. Dizide Berrak karakterinin gizemli geçmişi aralanırken, hikâyeye dahil olan "Mutlu" karakteri tüm dengeleri altüst etti.

Güller ve Günahlar Berrak’ın Annesi Kimdir?

Dizide Berrak’ın yıllardır kayıp olan, geçmişte onu terk eden annesi Mutlu karakteridir. Mutlu, Berrak’ın hayatındaki en büyük travmaların kaynağı ve hırslarıyla ön plana çıkan, hesapçı bir figür olarak hikâyeye giriş yapmıştır.

Mutlu Karakterini Kim Canlandırıyor?

Berrak’ın annesi Mutlu karakterine, Türk televizyon tarihinin sevilen oyuncularından Belma Canciğer hayat veriyor. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Canciğer, bu rolle birlikte setlere iddialı bir dönüş yaptı.

Belma Canciğer (Müjde) Hakkında Bilgiler

Doğum Tarihi ve Yaş: 16 Aralık 1972 (Bursa doğumlu, 2026 itibarıyla 53 yaşında).

Eğitimi: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuk Bölümü mezunudur.

Kariyeri: Hayat Bilgisi (Sevda Öğretmen), Tatlı Kaçıklar ve Gönülçelen gibi projelerle tanınan oyuncu, ünlü senarist Gani Müjde ile evlidir.

Dizideki Son Durum: Mutlu’nun Gelişi Neyi Değiştirdi?

Dizinin 18. bölümünde, Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in canlandırdığı hikâyede Berrak, Tibet’in evlilik baskısıyla boğuşurken asıl darbeyi annesinden alıyor:

Hesapçı Bir Dönüş: Mutlu, annelik görevini hiçbir zaman yerine getirmemiş olmasına rağmen, yıllar sonra bir çıkar hesabı güderek aniden ortaya çıktı.

Gerilim Tırmanıyor: Berrak’ın annesine duyduğu büyük öfke ve aralarındaki çatışma, dizideki "boynuz kulağı geçiyor" dedirten hırslı tavırlarla yeni bir boyuta taşındı.