Britney Spears gözaltına alındı
Pop dünyasının ikonik ismi Britney Spears, 4 Mart günü alkollü araç kullandığı şüphesiyle polis ekipleri tarafından durdurularak gözaltına alındı. Hayranlarını endişelendiren bu olayın ardından dün serbest bırakılan ünlü yıldızın hukuk mücadelesi ise yeni başlıyor.
Elele Online
Britney Spears, 4 Mart Çarşamba akşamı ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gözaltına alındı. TMZ'nin haberine göre; Spears, akşam saatlerinde alkollü araba kullandığı şüphesiyle otoyol polisi tarafından durduruldu.
Araçta tek başına olduğu belirtilen şarkıcı, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla polis merkezine götürüldü. Hastanede yapılan kan testi ve sağlık kontrollerinin ardından herhangi bir yaralanması olmadığı tespit edilen Britney Spears, dün sabah serbest bırakıldı.
4 MAYIS'TA MAHKEMEYE ÇIKACAK
Gözaltı haberinin ardından Spears, sosyal medya platformu Instagram hesabını kapattı. Şarkıcı, 4 Mayıs'ta mahkemeye çıkacak.
DAHA ÖNCE BİR OTOMOBİLE ÇARPIP KAÇMAKLA SUÇLANMIŞTI
Öte yandan bu olay, Spears'ın trafikle ilgili ilk vukuatı değil. Ünlü şarkıcı, 2007 yılında da Los Angeles'ta park halindeki bir otomobile çarpıp kaçmakla suçlanmıştı. Ancak Spears'ın zararı ödemesi ve jürinin ortak bir karara varamaması nedeniyle dava ceza verilmeden kapanmıştı.