Britney Spears gözaltına alındı

Britney Spears, 4 Mart Çarşamba akşamı ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gözaltına alındı. TMZ'nin haberine göre; Spears, akşam saatlerinde alkollü araba kullandığı şüphesiyle otoyol polisi tarafından durduruldu.

Araçta tek başına olduğu belirtilen şarkıcı, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla polis merkezine götürüldü. Hastanede yapılan kan testi ve sağlık kontrollerinin ardından herhangi bir yaralanması olmadığı tespit edilen Britney Spears, dün sabah serbest bırakıldı.

4 MAYIS'TA MAHKEMEYE ÇIKACAK

Gözaltı haberinin ardından Spears, sosyal medya platformu Instagram hesabını kapattı. Şarkıcı, 4 Mayıs'ta mahkemeye çıkacak.

DAHA ÖNCE BİR OTOMOBİLE ÇARPIP KAÇMAKLA SUÇLANMIŞTI

Öte yandan bu olay, Spears'ın trafikle ilgili ilk vukuatı değil. Ünlü şarkıcı, 2007 yılında da Los Angeles'ta park halindeki bir otomobile çarpıp kaçmakla suçlanmıştı. Ancak Spears'ın zararı ödemesi ve jürinin ortak bir karara varamaması nedeniyle dava ceza verilmeden kapanmıştı.