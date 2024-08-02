Gupse Özay, 40 yaşına girdi! İşte Özay'ın doğum günü kutlamasından kareler

Deliha, Görümce ve Lohusa gibi filmleri ile adından söz ettiren Gupse Özay önceki gün 40 yaşına girdi. Barış Arduç ile olan mutlu evliliğiyle sık sık gündeme gelen Gupse Özay'ı doğum gününde yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.