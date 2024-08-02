Gupse Özay, 40 yaşına girdi! İşte Özay'ın doğum günü kutlamasından kareler
Başarılı oyuncu Gupse Özay, 40 yaşına bastı. Ünlü isim, doğum gününü ailesi ve yakın arkadaşlarıyla kutladı. Özay, kutlamadan kareleri takipçileriyle paylaştı.
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Deliha, Görümce ve Lohusa gibi filmleri ile adından söz ettiren Gupse Özay önceki gün 40 yaşına girdi. Barış Arduç ile olan mutlu evliliğiyle sık sık gündeme gelen Gupse Özay'ı doğum gününde yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.
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Gupse Özay, doğum gününde ailesi ve yakın dostları Ezgi Mola, Sarp Apak, Hazal Kaya, Ali Atay, Engin Öztürk gibi isimlerle bir araya geldi.
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"İyi ki doğdun" Gupse" yazılı çelenk ile de poz vermeyi ihmal etmeyen ünlü isim, geceden kareleri takipçileriyle paylaştı.
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Ezgi Mola, yakın dostuna çelenk dışında bir de hediye aldı. İddialara göre Ezgi Mola ve eşi, Gupse Özay'a doğum gününde tam altın taktı.