Gupse Özay'dan ayrılık açıklaması

Ünlü oyuncu Gupse Özay, 'Pazar Sürprizi'nde Ömür Sabuncuoğlu’na konuştu. Asılsız haberlerle ilgili sessizliğini bozan Gupse Özay, boşanma iddiasına dair soruya; "O haberler, hep çıkıyor. Haberlere göre biz bin defa ayrıldık, iki defa boşandık. Hep bu haberler çıkıyor ama biz bu kadar senedir ayrılığın yakınına bile gelmedik” dedi.

"BEN DE CEVAP VERMİYORUM"

Gupse Özay, evliliği hakkında çıkan bitmek bilmeyen asılsız haberlerin nedenini ise şöyle açıkladı: Herhalde Instagram sayfalarından birinin ‘İddia edildi’ haberini yapıp tıklanmasıyla diğer sayfaların da tıklanma telaşına girmesiyle oluyor bu haberler. Ben de cevap vermiyorum. Çünkü bir şeye cevap verirsen hepsine cevap vermek zorunda oluyorsun.

"HAMİLE DEĞİLİM"

Gupse Özay, ikinci bebeğine hamile olduğu iddiasının da doğru olmadığını söyleyerek bu konuda ise şunları söyledi; "Hamile değilim. O iddiaya da cevap vermedim. Cinsiyetine kadar yazmışlardı, ‘erkek geliyor’ diye. Ben ikinci kez hamile kalmayı düşünmüyorum."