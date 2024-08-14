Güzel Aşklar Diyarı dizisinin setinden ilk kareler geldi
Mahsun Kırmızıgül imzası taşıyan yeni dizi Güzel Aşklar Diyarı dizisi sete çıktı. Dizinin çekimlerinden yansıyan kamera arkası fotoğraflar, sosyal medyada yankı uyandırdı.
1 / 9
Yeni sezonda ekran macerasına başlayan yapımlardan biri de Mahsun Kırmızıgül imzalı Güzel Aşklar Diyarı. Kanal D ekranlarında yayınlanacak dizinin oyuncuları sete çıktı.
2 / 9
Dizi ekibi, İstanbul’daki okuma provasının ardından Kapadokya’da çekimlere başladı.
3 / 9
Yapımını Medyapım ve Boyut Film’in, yapımcılığını Fatih Aksoy’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül’ün oturduğu dizinin ilk kamera arkası fotoğrafları da yayınlandı.
4 / 9
Yayınlanan fotoğraflar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.