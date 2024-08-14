Güzel Aşklar Diyarı dizisinin setinden ilk kareler geldi

Mahsun Kırmızıgül imzası taşıyan yeni dizi Güzel Aşklar Diyarı dizisi sete çıktı. Dizinin çekimlerinden yansıyan kamera arkası fotoğraflar, sosyal medyada yankı uyandırdı.

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Güzel Aşklar Diyarı dizisinin setinden ilk kareler geldi - Resim : 1

Yeni sezonda ekran macerasına başlayan yapımlardan biri de Mahsun Kırmızıgül imzalı Güzel Aşklar Diyarı. Kanal D ekranlarında yayınlanacak dizinin oyuncuları sete çıktı. 

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Güzel Aşklar Diyarı dizisinin setinden ilk kareler geldi - Resim : 2

Dizi ekibi, İstanbul’daki okuma provasının ardından Kapadokya’da çekimlere başladı. 

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Güzel Aşklar Diyarı dizisinin setinden ilk kareler geldi - Resim : 3

Yapımını Medyapım ve Boyut Film’in, yapımcılığını Fatih Aksoy’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül’ün oturduğu dizinin ilk kamera arkası fotoğrafları da yayınlandı. 

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Güzel Aşklar Diyarı dizisinin setinden ilk kareler geldi - Resim : 4

Yayınlanan fotoğraflar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. 