Güzide Duran, Adnan Aksoy'a isyan etti: "Onlar benim de çocuklarım"

Bir süredir Fikret Orman ile yaşadığı aşkla gündemde olan emekli manken Güzide Duran, 16 yıllık eşi Adnan Aksoy ile yürüttüğü boşanma sürecinde zor zamanlar geçiriyor. Duran’ın, Fikret Orman ile ilişkisini aylar önce açıklaması, hâlâ evli olduğu ve iki çocuğunun babası olan Adnan Aksoy’un tepkisine yol açmıştı.

Boşanma sürecinin uzamasından rahatsızlık duyduğunu dile getiren Güzide Duran, son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde yalnızca kendi soyadını kullanabilmek için yeni bir dava açtığını duyuran Duran, şimdi de eşini etiketlediği bir paylaşımında siyah ekran üzerine “Onlar benim de çocuklarım” notunu düşerek yaşadığı duygusal zorluğu dile getirdi.

Güzide Duran, dün akşam düzenlenen Flormar No7 Influencers Awards’ta ‘yılın en stil sahibi kadını’ ödülünü aldı. Ödül töreni sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü mankene, sevgilisi Fikret Orman’dan evlilik teklifi aldığı iddiaları soruldu.

Muhabirlerin “Hayırlı olsun diyelim mi?” sorusu karşısında Güzide Duran, “Bunlara hiç girmesek olur mu?” diyerek soruyu yanıtsız bıraktı.