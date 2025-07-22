Güzide Duran'dan imalı paylaşım: Hangi çocuk anne ve babası hakkında kötü bir şey duymak ister?

1996 Best Model of Türkiye birincisi manken Güzide Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile dünyaevine girmişti. 16 yıldır evli ve iki çocukları olan ünlü çift ayrılık kararı almıştı.

Eşi Adnan Aksoy ile boşanma haberlerine açıklık getiren Duran, "Evet doğru, bir süreçten geçiyoruz şu an" demişti.

Güzide Duran, 18 yıllık eşi Adnan Aksoy'a boşanma davası açmış, ihanete uğradığını, fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü iddia etmişti. Çekişmeli boşanma süreci devam ederken Güzide Duran'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"İNSAN ANNESİNİ VEYA BABASINI DEĞİŞTİREMEZ"

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından soyadını değiştiren ünlü manken çocuklarının fotoğrafını paylaştı. Çocuklarına duyduğu özlemi dile getire Duran, "Hangi çocuk annesi veya babası hakkında kötü bir şey duymak ister? İnsan annesi veya babasını değiştiremez. Hayat bu, eşler anlaşamayabilir veya boşanabilir fakat çocuğun annesini veya babasını değiştirme imkanı yok. Ebeveynler çocuğu birbirine karşı tarafa cephe yapmanın bir getirisini göremez aksine çocuğun içinden çıkılmayacak problemler yaşamasının yolunu açarlar" dedi.

Duran paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Boşanma durumundaki masum tek kişinin çocuk olduğu unutulmamalı ve çocuğun intikam aracı olarak kullanılmaması gerekiyor. Taraflardan birinin çekişmeli durumu alttan alması ile çocuk zamanla dürüst tarafın kim olduğunu ve doğruyu anlayacaktır."