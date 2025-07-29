Güzide Duran'ın Paros Adası'ndaki tekne tatilinden yeni pozlar

Türkiye'nin 1996 Best Model birincisi Güzide Duran, iş insanı Adnan Aksoy ile 3 Nisan 2008'de Çırağan Sarayı'nda dünya evine girmişti. İki çocukları bulunan çiftin evliliği, son dönemde çatırdamaya başladı ve boşanma kararı alındı.

Bu ayrılığın perde arkasında ihanet iddiaları konuşulurken, magazin dünyası, Duran'ın Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'la Arnavutköy'de el ele görüntülenmesiyle çalkalandı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Güzide Duran ve Fikret Orman, gözlerden uzaklaşmak için Ege'nin gözde adalarından Paros'a açıldı. Duran, yat tatilinden çektiği ve Jaquette by Elvan Tığlıoğlu imzalı plaj kıyafetleriyle dikkat çeken pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak gündemdeki yerini korudu.

Güzide Duran'ın özel hayatındaki bu hızlı gelişmeler, magazin dünyasında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.