Gwyneth Paltrow ilk kez kızı ve oğluyla kırmızı halıda
Hollywood yıldızı Gwyneth Paltrow, yeni filminin prömiyerinde bu kez tek başına değil, hayatının en değerli iki ismiyle boy gösterdi. Ünlü aktris, eski eşi Chris Martin’den olan çocukları Apple ve Moses ile kırmızı halıda yürüyerek geceye damga vurdu.
Gwyneth Paltrow, başrolleri Timothee Chalamet ile paylaştığı 'Marty Supreme' filminin New York'taki galasında ailesinden destek aldı.
53 yaşındaki oyuncu, filmin galasında iki çocuğuyla birlikteydi.
ÇOCUKLARIYLA KIRMIZI HALIDA POZ VERDİ
Gwyneth Paltrow'un 21 yaşındaki kızı Apple Martin ile 19 yaşındaki oğlu Moses Martin, annelerinin yanında ilk kez kırmızı halı pozu verdi.