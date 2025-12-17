Selena'nın 'Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş evlilik teklifi aldı
ATV ekranlarının bir döneme damga vuran kült dizisi Selena'da, evin en küçük üyesi 'Nazlı' karakterine hayat veren ve sevimliliğiyle hafızalarımıza kazınan Dilara Kurtulmuş, hayatının en mutlu haberini takipçileriyle paylaştı.
Uzun yıllar Sinem Kobal gibi isimlerle aynı seti paylaşan ve minik bir oyuncu olarak başladığı serüvende milyonların sevgisini kazanan Kurtulmuş, yıllar içindeki değişimiyle sosyal medyanın en çok takip edilen isimlerinden biri haline gelmişti.
Güzelliğiyle dikkat çeken genç fenomen, kalbini kaptırdığı Umutcan Ekmez ile yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü aşkını resmiyete dökme kararı aldı. Gözlerden uzak, huzurlu bir ilişki yaşayan ikili, geçtiğimiz ay birinci yıl dönümlerini kutlayarak mutluluklarını ilan etmişti.
Bu romantik yolculukta beklenen adım sonunda geldi. Dilara Kurtulmuş, sevgilisi Umutcan Ekmez’den aldığı sürpriz evlilik teklifiyle hayatının imzasını atmaya hazırlandığını duyurdu.