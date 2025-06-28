Camdaki Kız'ın Sedat'ıydı! Feyyaz Şerifoğlu kına gecesini bastı
'Camdaki Kız' dizisinde canlandırdığı Sedat karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, Kanal D spikeri Merve Dinçkol ile dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Dün akşam gecesi düzenleyen Dinçkol güzelliğiyle görenleri büyüledi. Feyyaz Şerifoğlu geleneklere uyup kına gecesini bastı.
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'Kırmızı Oda', 'Camdaki Kız', 'Bir Sevdadır' gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, Kanal D spikeri Merve Dinçkol ile dünyaevine girecek.
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Düğün öncesi bekarlığa veda partisi düzenleyen ünlü çift bu kez de kına gecesi nedeniyle gündeme geldi.
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Düğün hazırlıklarıyla ilgili daha önce açıklamalarda bulunan Feyyaz Şerifoğlu, geleneklerine bağlı biri olduğunu vurgulayarak, "Şimdi kızı evinden alman lazım. Ben Rize’de doğdum, büyüdüm, o geleneksel tarafımı eksik edemem. Onu gerçekleştireceğiz. Usul neyse yerine getireceğiz," ifadelerini kullanmıştı.