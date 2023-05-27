Cannes'da en iyi kadın oyuncu ödülü Merve Dizdar'ın
Oyuncu Merve Dizdar, 76. Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Merve Dizdar, ‘Altın Palmiye’ kazanan ilk Türk kadın oyuncu oldu.
Merve Dizdar bu akşam Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki "Nuray" rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülüne ulaştı.
MERVE DİZDAR NELER SÖYLEDİ?
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Merve Dizdar ödülü alırken yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Filmde canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak Nuray ve Nuray'ların duygusunu doğduğumdan günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor. Bu ödülü Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için ve bu ödülü kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen kız kardeşlerim ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlar armağan ediyorum"
76. Cannes Film Festivali'nde ödül alanlar
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Altın Palmiye: Anatomie d’Une Chute (Yönetmen: Justine Triet)
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Jüri Büyük Ödülü: The Zone of Interest / (Yönetmen: Jonathan Glazer)
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En İyi Yönetmen: Trần Anh Hùng / The Pot-au-Feu (La Passion de Dodin Bouffant)
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Jüri Ödülü: Fallen Leaves (Yönetmen: Aki Kaurismäki)
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En İyi Senaryo: Sakomoto / Monster (Yönetmen: Kore-Eda Hirokazu)
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En İyi Kadın Oyuncu: Merve Dizdar (Kuru Otlar Üstüne/Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan)
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En İyi Erkek Oyuncu: Koji Yakusho (Perfect Days/ Yönetmen: Wim Wenders)
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En İyi İlk Film (Camere D’or): Inside the Yellow Cocoon Shell (Yönetmen: Thien An Pham)