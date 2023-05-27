Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmi 76. Cannes Film Festivali'nde ana yarışmasında yer alan filmler arasında. Peki, Kuru Otlar Üstüne filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Filme yakından bakalım...

TRT ortak yapımı olan "Kuru Otlar Üstüne" filmi ilk kez 20 Mayıs'ta 76. Cannes Film Festivali'nde izleyici ile buluştu. Film Altın Palmiye ödülü için yarışan 21 film arasında yer alıyor. Nuri Bilge Ceylan'ın gösterimi Cannes'da yapılan filmi Kuru Otlar Üstüne İstanbul'a atanmak isteyen Samet karakterinin hikayesini konu alıyor. Filmin başrollerini Deniz Celiloğlu (Samet) ve Merve Dizdar (Nuray) paylaşıyor.

Merve Dizdar bu akşam filmdeki rolüyle Cannes'da en iyi kadın oyuncu ödülüne ulaştı.

KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİNİN KONUSU NE?

Kuru Otlar Üstüne filmi Anadolu'nun ücra bir köyünde zorunlu hizmetini yapmakta olan genç öğretmen Samet'in, İstanbul'a atama beklediği karamsar günlerde Nuray ile tanışması sonrası yaşadıklarına odaklanıyor.

KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİ OYUNCULARI

197 dakikalık filmin oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Deniz Celiloğlu - Samet

Merve Dizdar - Nuray

Musab Ekici - Kenan

Ece Bağcı - Sevim

Erdem Şenocak - Tolga

Yüksel Aksu - Vahit

Münir Can Cindoruk - Feyyaz

Onur Berk Arslanoğlu - Müdür Bekir

Yıldırım Gücük - Eğitim Şube Müdürü

Cengiz Bozkurt - Polis

S. Emrah Özdemir - Çavuş

Elif Ürse - Müdür Yardımcısı Saime

Elit Andaç Çam - Firdevs

Nalan Kuruçim - Kevser

Ferhat Akgün - Rehberlik Öğretmeni Atakan

Eylem Canpolat - Halime

FİLMİN ÇEKİMLERİ NEREDE YAPILDI?

Filmin çekiminde mekan bulmak için çok gezdiklerini belirten Nuri Bilge Ceylan, çekimleri Erzurum'un Karayazı ilçesi civarındaki köylerde gerçekleştirdiklerini söylemişti. Her sahne farklı bir köyde çekildi ve montajda tek bir yer gibi gösterildi.

CEYLAN VE SAMET KARAKTERİ

Nuri Bilge Ceylan, filmdeki Samet karakterinin ruh hali için çekimlerin ücra bir yerde olması gerektiğini belirtmiş ve şunları söylemişti: "Mutluluğun başka yerde olduğu avuntusu çoğumuz için geçerlidir. Hayatımızdan memnun değilsek, nerede olursak olalım, başka bir yerde olabileceğimiz avuntusu bize iyi gelir. Bunun için çok fazla uzakta olmak şart değildir.