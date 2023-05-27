Kuru Otlar Üstüne filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?
Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmi 76. Cannes Film Festivali'nde ana yarışmasında yer alan filmler arasında. Merve Dizdar filmdeki rolüyle Cannes'da en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Peki, Kuru Otlar Üstüne filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Filme yakından bakalım...
Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmi 76. Cannes Film Festivali'nde ana yarışmasında yer alan filmler arasında. Peki, Kuru Otlar Üstüne filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Filme yakından bakalım...
TRT ortak yapımı olan "Kuru Otlar Üstüne" filmi ilk kez 20 Mayıs'ta 76. Cannes Film Festivali'nde izleyici ile buluştu. Film Altın Palmiye ödülü için yarışan 21 film arasında yer alıyor. Nuri Bilge Ceylan'ın gösterimi Cannes'da yapılan filmi Kuru Otlar Üstüne İstanbul'a atanmak isteyen Samet karakterinin hikayesini konu alıyor. Filmin başrollerini Deniz Celiloğlu (Samet) ve Merve Dizdar (Nuray) paylaşıyor.
Merve Dizdar bu akşam filmdeki rolüyle Cannes'da en iyi kadın oyuncu ödülüne ulaştı.
KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİNİN KONUSU NE?
Kuru Otlar Üstüne filmi Anadolu'nun ücra bir köyünde zorunlu hizmetini yapmakta olan genç öğretmen Samet'in, İstanbul'a atama beklediği karamsar günlerde Nuray ile tanışması sonrası yaşadıklarına odaklanıyor.
KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİ OYUNCULARI
197 dakikalık filmin oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Deniz Celiloğlu - Samet
Merve Dizdar - Nuray
Musab Ekici - Kenan
Ece Bağcı - Sevim
Erdem Şenocak - Tolga
Yüksel Aksu - Vahit
Münir Can Cindoruk - Feyyaz
Onur Berk Arslanoğlu - Müdür Bekir
Yıldırım Gücük - Eğitim Şube Müdürü
Cengiz Bozkurt - Polis
S. Emrah Özdemir - Çavuş
Elif Ürse - Müdür Yardımcısı Saime
Elit Andaç Çam - Firdevs
Nalan Kuruçim - Kevser
Ferhat Akgün - Rehberlik Öğretmeni Atakan
Eylem Canpolat - Halime
FİLMİN ÇEKİMLERİ NEREDE YAPILDI?
Filmin çekiminde mekan bulmak için çok gezdiklerini belirten Nuri Bilge Ceylan, çekimleri Erzurum'un Karayazı ilçesi civarındaki köylerde gerçekleştirdiklerini söylemişti. Her sahne farklı bir köyde çekildi ve montajda tek bir yer gibi gösterildi.
CEYLAN VE SAMET KARAKTERİ
Nuri Bilge Ceylan, filmdeki Samet karakterinin ruh hali için çekimlerin ücra bir yerde olması gerektiğini belirtmiş ve şunları söylemişti: "Mutluluğun başka yerde olduğu avuntusu çoğumuz için geçerlidir. Hayatımızdan memnun değilsek, nerede olursak olalım, başka bir yerde olabileceğimiz avuntusu bize iyi gelir. Bunun için çok fazla uzakta olmak şart değildir.