Hacı Sabancı'dan eşi Nazlı Sabancı'ya doğum günü kutlaması

Arzu Alara'yı kucağına alan Nazlı Sabancı, 31'inci yaşına girdi. Hacı Sabancı, kısa ama etkili bir mesajla Nazlı Sabancı’nın 31. yaşını kutladı.

2017 yılından beri beraber olan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı 2021 yılında dünya evine girmişlerdi.

Ünlü çiftin bu evliliğinden Arzu Alara adında bir kızları olmuştu.

Hacı Sabancı, bu kez eşi Nazlı Sabancı'nın doğum gününü kutladı.

Hacı Sabancı'dan eşi Nazlı Sabancı'ya doğum günü kutlaması - Resim : 2

'MUTLU YILLAR'

Hacı Sabancı, eşinin doğum gününde daha önce dans ederken çektirdikleri bir fotoğrafı yayımlayıp, "Mutlu yıllar" notunu düştü.

 
 
 
 
 
