Hadise ve Murda'nın şarkısı 'Sen Dönene Kadar' zirveye yerleşti

5 gün önce yeni klibiyle müzikseverlerin beğenisine sunulan 'Sen Dönene Kadar' Youtube'da en çok dinlenen müzikler listesinde zirveye yerleşti. Kısa sürede 3 milyona yakın dinlemeye ulaşan şarkının klibi de müzikseverlerden tam not aldı.

KLİP HOLLANDA'DA ÇEKİLDİ

Yönetmenliğini Jonas Beck ile Caio Silva’nın üstelendiği klibinin çekimleri Hollanda’nın Baarn şehrinde yer alan Soestdijk Palace’ta gerçekleşti.

Murda ile Hadise daha önce 'İmdat' şarkısını birlikte seslendirmiş ve Youtube'da 50 milyona yakın dinleme elde etmişti.

BİRLİKTE SAHNE ALDILAR

Hadise ve Murda, geçen gün İstanbul’daki bir halk konserinde sahne alarak şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirmişti. Hadise o anları Instagram hesabından paylaştı: