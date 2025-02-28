Hamile olduğunu duyurmuştu! Deniz Akkaya acı haberi verdi
Eski ünlü model Deniz Akkaya, 'X' hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu takipçilerine duyurmuştu. Ancak Akkaya, kötü haberi açıkladı.
Eski manken Deniz Akkaya'ya, Efe Önbilgin ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Ayşe ile yaşadığı sorunların ardından hakkında soruşturma açılmıştı. Deniz Akkaya’nın eski kocasının talebi üzerine Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildiği iddia edilmişti.
HAPİS CEZASI ALMIŞTI
Devlet koruması talebinin ardından kızı Ayşe; babası Efe Önbilgin'e teslim edilmiş, kısa süre sonra ise Akkaya'nın, yanındaki 5 kişiyle birlikte eski menajeri Merih Yılmaz'ı "borç davasından" darp ettirip aracına zorla el koyduğu öne sürülmüştü. Mahkeme ise Akkaya ve yanındaki 5 kişiye 13 yıl, 4 ay hapis cezası vermişti.
HAMİLE OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI
47 yaşındaki eski manken, "Hayat...bir mucize...bir süre sosyal medyadan uzak kalmak için harika bir sebep... Belki bu kez erkek geliyordur" notuyla bir bebek bakım kitabı ve bebek görselleri paylaşmış ve hamile olduğunu duyurmuştu.
BEBEĞİNİ KAYBETTİĞİNİ DUYURDU
Deniz Akkaya, kanama nedeniyle bayıldığını söyledi. 'Bugün yola çıktım defalarca kez kanamam nedeniyle bayıldım.' diyen isim paylaşımının devamında bebeğini kaybettiğini belirtti.