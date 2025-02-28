Hamile olduğunu duyurmuştu! Deniz Akkaya acı haberi verdi

HAMİLE OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

47 yaşındaki eski manken, "Hayat...bir mucize...bir süre sosyal medyadan uzak kalmak için harika bir sebep... Belki bu kez erkek geliyordur" notuyla bir bebek bakım kitabı ve bebek görselleri paylaşmış ve hamile olduğunu duyurmuştu.