Hamile olduğunu duyurmuştu! Deniz Akkaya acı haberi verdi

Eski ünlü model Deniz Akkaya, 'X' hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu takipçilerine duyurmuştu. Ancak Akkaya, kötü haberi açıkladı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
1 / 4
Hamile olduğunu duyurmuştu! Deniz Akkaya acı haberi verdi - Resim : 1

Eski manken Deniz Akkaya'ya, Efe Önbilgin ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Ayşe ile yaşadığı sorunların ardından hakkında soruşturma açılmıştı. Deniz Akkaya’nın eski kocasının talebi üzerine Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildiği iddia edilmişti.

2 / 4
Hamile olduğunu duyurmuştu! Deniz Akkaya acı haberi verdi - Resim : 2

HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Devlet koruması talebinin ardından kızı Ayşe; babası Efe Önbilgin'e teslim edilmiş, kısa süre sonra ise Akkaya'nın, yanındaki 5 kişiyle birlikte eski menajeri Merih Yılmaz'ı "borç davasından" darp ettirip aracına zorla el koyduğu öne sürülmüştü. Mahkeme ise Akkaya ve yanındaki 5 kişiye 13 yıl, 4 ay hapis cezası vermişti.

3 / 4
Hamile olduğunu duyurmuştu! Deniz Akkaya acı haberi verdi - Resim : 3

HAMİLE OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

47 yaşındaki eski manken, "Hayat...bir mucize...bir süre sosyal medyadan uzak kalmak için harika bir sebep... Belki bu kez erkek geliyordur" notuyla bir bebek bakım kitabı ve bebek görselleri paylaşmış ve hamile olduğunu duyurmuştu.

4 / 4
Hamile olduğunu duyurmuştu! Deniz Akkaya acı haberi verdi - Resim : 4

BEBEĞİNİ KAYBETTİĞİNİ DUYURDU

Deniz Akkaya, kanama nedeniyle bayıldığını söyledi. 'Bugün yola çıktım defalarca kez kanamam nedeniyle bayıldım.' diyen isim paylaşımının devamında bebeğini kaybettiğini belirtti.