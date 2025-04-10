Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrıldı mı? Sabancı'dan açıklama geldi

Başrollerini Barış Arduç ile paylaştığı "Rüzgara Bırak" adlı filmle izleyiciyle adından söz ettiren Hande Erçel, 2 yıldır Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor.

Aşklarıyla magazin gündeminden düşmeyen çift sık sık yurt dışına tatile çıkıyor. Uzun süredir birlikte görüntülenmeyen çiftin ayrıldığı iddia edilmişti.

Habertürk’ten Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre, iş insanı Hakan Sabancı Etiler'de görüntülendi. Oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşayan Sabancı, ayrılık iddialarıyla ilgili sorulara net bir yanıt vererek; "Yok öyle bir şey. Yanlış biliniyor, ilişkimiz devam ediyor" dedi.

Hande Erçel ve Barış Arduç’un başrollerini paylaştığı, Disney Plus'ta yayınlanacak romantik komedi türündeki 'Aşkı Hatırla' dizisinin çekimleri de tamamlandı.

Disney Plus'ta yayınlanacak romantik komedi türündeki 'Aşkı Hatırla' dizisinin çekimleri İstanbul ve Kapadokya’da gerçekleşti.