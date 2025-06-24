Hande Erçel imaj değişikliğine gitti! Son halini paylaştı
Son olarak Barış Arduç ile Aşkı Hatırla dizisinde yer alan Hande Erçel, imaj değişikliğine gitti. Ünlü oyuncu radikal bir karar alarak saçlarını boyadı.
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Rüzgara Bırak filmindeki başarılı partner uyumlarıyla dikkat çeken Hande Erçel ve Barış Arduç, bu kez Disney+’ta yayınlanan Aşkı Hatırla dizisiyle izleyici karşısına çıktı.
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Dizi yayınlandığı ilk andan itibaren sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, ikilinin ekran kimyası izleyicilerden tam not aldı.
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Başarılı oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiren Hande Erçel, imajında yaptığı radikal değişiklikle gündeme geldi.
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Bir süredir iş insanı Hakan Sabancı ile birlikte olan 31 yaşındaki güzel oyuncu, koyu tonlarda kullandığı saçlarının ön kısmına balyaj uygulatarak yeni bir görünüm kazandı.