Hande Erçel'den samimi açıklamalar: Derin aşık biriyim

Hakan Sabancı ile uzun süredir aşk yaşayan oyuncu Hande Erçel, ABtalks adlı Youtube programına katılarak samimi itiraflarda bulundu.

Genç yaşta annesini kaybeden oyuncu, en güzel çocukluk anısını sorulduğunda annesinin sesinden bahsetti.

"EN GÜZEL ANIM"

"Biz sitede yaşıyorduk. Site yuvarlak şekildeydi. Ortasında bir park vardı. Biz ablamla hep o parktaydık ve akşama kadar o parkta istediğimiz her şeyi yapıyorduk. Ve akşam saatinde annem camdan seslenirdi Hande Gamze hadi eve diye, ben hep annemin o sesini beklerdim eve girmek için. Ne zaman aklıma çocukluğum gelse en güzel anım bu olur. Bilirim ki annem orda ve bize sesleniyor."

Erçel aşkın hayatındaki yerini “en yüce duygu” olarak tanımladı, kendisini en çok besleyen duygu olduğunu belirtti.

"PARTNERİME AŞIĞIM"

“Ben derin aşık biriyim. Mavi’ye de, köpeklerime de, partnerime de aşığım. Aşk kalbimi dolduran bir şey. Diğer tüm duygulardan daha büyük” dedi.

"İLK GÖRÜŞTE AŞIK OLABİLİRSİN"

İlk görüşte aşka inanıp inanmadığı sorusuna ise, “Çekim başka bir şeydir. Aşk için saygı, güven gerekir. Süpermarkette birini görüp ‘Sana güveniyorum’ diyemezsin. Ama ilk görüşte aşık olabilirsin. Bu bir yolculuk” cevabını verdi.