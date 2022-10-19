Show TV ekranlarında yayın hayatına bugün başlayan Hayat Bugün dizisinde Başhekim Doç. Dr. Barış Güvener karakterine Ulaş Tuna Astepe hayat veriyor. Hayat Bugün dizisinin Barış'ı Ulaş Tuna Astepe kimdir, kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı? Biyografisine yakından bakalım...

Ulaş Tuna Astepe kimdir?

Ulaş Tuna Astepe 5 Mayıs 1988'de İzmit'te dünyaya geldi ] İlk ve ortaöğrenimini İzmit'te tamamladıktan sonra İstanbul Erkek Lisesinde yatılı olarak okudu. Yükseköğrenimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde yaptı.

2008 yılında Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yapan Astepe, ardından tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başladı. Karadayı dizisinde Orhan, Analar ve Anneler dizisinde Mustafa, Rüya adlı dizide Alaz, Sen Anlat Karadeniz'de Tahir karakterini canlandırdı.

Berkun Oya'nın yazıp yönettiği Bayrak ve Babamın Cesetleri, Sami Berat Marçalı'nın sahnelediği Cam Yapraklar oyunlarında rol aldı.

Emre Yeksan'ın yönettiği Körfez filminde Selim karakterini canlandıran Astepe, ayrıca Üniversiteli, Zayiat, Meşakkat ve Karısı, Balık Havuzu adlı kısa filmlerde de yer almıştır.

Ulaş Tuna Astepe hangi dizilerde oynadı?

2012-2015 Karadayı

2015 Analar ve Anneler

2017 Rüya

2018-2019 Sen Anlat Karadeniz

2021-2022 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

2022- Hayat Bugün

Ulaş Tuna Astepe'nin oynadığı filmler

2016 Körfez

2010 Üniversiteli

2013 Zayiat

2013 Meşakkat ve Karısı

2015 Balık Havuzu

2020 Sarı, Siyam, Kanocular ve Ev Sahibi

Röportajlarla Ulaş Tuna Astepe

Ulaş Tuna Astepe, BeMan'in Şubat sayısında oyunculukla ilgili şunları anlattı:

Yolculuğun Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde başlıyor. Bize biraz o yıllardan bahseder misin? Mimar Sinan’ın genelde daha kapalı ve de katı bir ekol olduğu söylenir. Sen nasıl değerlendirirsin?

Okuduğum okulun ana sahnesi, Carl Ebert adında Alman bir tiyatro sanatçısının adını taşıyordu. Cumhuriyetin ilk yıllarında özel bir davetle Türkiye’ye gelerek burada konservatuvarın alt yapısını kuran Yahudi bir Alman. Benim okuduğum yıllarda ise bölüm başkanı olarak Brecht ve onun epik tiyatrosu ekolünden gelen Zeliha Berksoy konservatuar eğitiminin ana hatlarını çizmişti. Konservatuvar, adı üstünde, konservatif bir eğitim sunar. Biz bir İngiliz genci gibi Shakespeare’i lisede okumadığımız için sıkı, kapalı, disiplinli ve konsantre bir eğitim gördük. Bu süreçte dizilerde oynamamıza müsaade edilmezdi. Elbette ki yanlışları da olan bir sistem. Korumacılığın hem doğru hem yanlış tarafları var. En güzel cevap konservatif bir eğitim alıp progresif olmaktır belki de.

Oyunculuk konusunda çok güçlü bir akademik eğitimin var. Konservatuvar için hayatındaki en büyük katkı olduğunu mu düşünüyorsun?

Konservatuvar yılları hayatımdaki en bereketli zamanlardan biriydi. Üzerinde kostüm, ağzında diksiyon çubuğu, elinde tekst, gitar, baston, şapka ve yüreğinde tiyatroyla koridorlarda taklalar atan, replikler okuyan, düşünen, çalışan bir grup genç ve ayrı dünyaların insanları olan harika öğretim görevlileri. Bir de oyunculuk eğitiminin verdiği zihin açıklığıyla gençliğin verdiği sokak merakı birleşince hayat bir panayıra dönüştü benim için. Klasik metinleri anlamaya çalışırken, pazardaki limoncuya da bakmayı, görmeyi öğrendiğimiz yıllar. Okumaya, araştırmaya teşvik eden hocalarımızla, sokağa çıkın, insanlara bakın, hayatı yaşayın ve birbirinizi sevin diyen ustalar.

Yeni rolü Başhekim Doç. Dr. Barış Güvener'i anlattı

'Hayat Bugün'ün başrol oyuncularından Ulaş Tuna Astepe, yeni projesini ve yeni rolünü anlattı. 'Hayat Bugün'de; 'Başhekim Doç. Dr. Barış Güvener' (Dr. Max Goodwin) olarak izleyici ile buluşacak olan Ulaş Tuna Astepe, heyecanını şu sözlerle dile getirdi; "Alışılmışın dışında bir hastane hikayesi izleyeceğiz. Dizinin orijinal konseptinde, çeşitli sorunları olan, hastasından doktoruna, insanların çok da mutlu olmadığı bir hastanenin tedavi sürecini, oyun kurucu bir başhekim ekseninde takip ediyoruz. Başhekimi hastanenin hastalıklarını tespit edip, tedaviye başlıyor. Hikayemizin baş kahramanı da aslında bu hastane. Elbette bu harika konsepte sadık kalarak, senaristlerimiz nefis bir uyarlama ortaya koymuşlar. Herkesin bildiği, birçoğumuzun hayatına dokunmuş o büyük, kalabalık, köklü hastane burası. Genci, yaşlısı, akıllısı, delisiyle bir Türkiye hastanesi."

Astepe, dizinin en dikkat çekici unsurlarını şöyle anlattı; "Hisarönü Hastanesi içinden her gün binlerce hayatın gelip geçtiği bir küçük ülke. İyileşmek umuduyla buraya gelen genci yaşlısı, akıllısı delisi, yerlisi yabancısıyla kozmopolit bir sığınak. Ve içerisinde bir meslek olduğu için değil, insan olmanın temel sorumluluğu olduğu için cefakarca çalışan sağlık çalışanlarımızın evi. Bu kutsal göreve hakkını teslim eden bir senaryo okudum. Beni bu güzel senaryo içeri davet etti, ben de zevkle kabul ettim."

'Hayat Bugün'ün 'New Amsterdam'ın ilk orijinal uyarlaması olması hakkında ise bunları söyledi; "New Amsterdam'ı 'Hayat Bugün' senaryosunu okuduktan sonra izledim. Bir fikrim olsun niyetiyle başlamıştım fakat daha sonra bırakamadım. Dünyanın iki ayrı ucunda doğup büyümüş ikiz kardeşler onlar."

Instagram'da Ulaş Tuna Astepe

Ulaş Tuna Astepe'nin Instagram hesabında 1.2 milyon takipçisi bulunuyor.