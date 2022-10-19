Hayat Bugün dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Hayat Bugün hangi diziden uyarlandı?

Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği,yönetmen koltuğunda Çiğdem Bozali'nin oturduğu ‘New Amsterdam’ın ilk uyarlaması olan ‘Hayat Bugün' Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Dizi konusu ve kadrosuyla dikkat çekiyor. Hayat Bugün dizisinin konusu ne? Oyuncuları kimler? Yakından bakalım...

HAYAT BUGÜN DİZİSİ KÜNYE

Kanal: Show

Yayın günü: 19 Ekim Çarşamba, 20:00

Dizinin özeti: İmkansız aşklar, kıymetli dostluklar ve dokunaklı hayat hikayelerinin yolu Hisarönü Hastanesi’nden geçerken; Barış, sevginin gücüne, umuda ve adanmışlığa bizi yeniden inandıracak ve hastanenin kapılarını İstanbul’da yaşayan herkese açacak!

Başrol oyuncuları: Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol

Yönetmen: Çiğdem Bozali

Senaryo: Ayça Üzüm ve Cansu Çoban

HAYAT BUGÜN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Başhekim 'Barış Güvener', İstanbul’un en eski ve en köklü hastanelerinden Hisarönü Hastanesi’ne atanır. Ancak zamanının en iyi hastanelerinden biri olan Hisarönü zor bir dönemden geçmektedir. Genç ve idealist bir başhekimin gelmesiyle ise tüm hastanenin hikâyesi yeniden yazılmaya başlanır. 'Barış'; hastaneyi ayağa kaldırmaya çalışırken; hem kendi hayatındaki zorluklarla mücadele edecek, hem de tek tek kalplerini kazandığı çalışma arkadaşlarıyla birlikte hastaları için zorlu bir savaşa girecektir.

İmkansız aşklar, kıymetli dostluklar ve dokunaklı hayat hikayelerinin yolu Hisarönü Hastanesi’nden geçerken; Barış, sevginin gücüne, umuda ve adanmışlığa bizi yeniden inandıracak ve hastanenin kapılarını İstanbul’da yaşayan herkese açacak!

Hayat Bugün diyebilmek, umutlanabilmek ve yeniden başlayabilmek için ise tek bir soru soracak; “Size nasıl yardım edebilirim?”

HAYAT BUGÜN 1. BÖLÜM KONUSU

Bir zamanlar İstanbul'un en köklü hastanelerinden biri olan Hisarönü Vakıf Hastanesi zor zamanlar geçirmektedir.

Genç ve idealist bir doçent olan Barış Güvener, hastaneyi eski günlerine döndürmek amacıyla başhekim olarak Hisarönü'ne atanır. Barış'ın görevdeki ilk gününde; Türki Cumhuriyetler Kongresi'nin olduğu otelde karbon monoksit sızıntısı meydana gelir ve zehirlenen altı elçi hastaneye getirilir. Böylece basının da gözü Hisarönü Hastanesi'ne çevrilir.

Suriyeli iki kardeş; Habip ve Bewar'ın hastaneye kaçak girmesi ve Bewar'ın karantinaya alınması ile işler çığırından çıkar. Bir yandan meslektaşlarıyla arasındaki dinamik bir yandan aldığı radikal kararlarla hastanedeki tüm dengeleri değiştiren Barış'ı, finalde ise hiç tahmin etmediği bir sürpriz beklemektedir.

İmkansız aşklar, kıymetli dostluklar ve dokunaklı hayat hikayelerinin yolu Hisarönü Hastanesi'nden geçerken; Barış, sevginin gücüne, umuda ve adanmışlığa bizi yeniden inandıracak ve hastanenin kapılarını İstanbul'da yaşayan herkese açacak!

HAYAT BUGÜN DİZİSİ UYARLAMA MI?

Hayat Bugün dizisi, Ne Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olarak ekranlarda yerini alacak.

HAYAT BUGÜN DİZİSİ OYUNCULARI

BAŞHEKİM DOÇ. DR. BARIŞ GÜVENER (ULAŞ TUNA ASTEPE)

Hastanemizin yeni başhekimi; idealist, neşeli, hasta odaklı. Yıllar önce ablası Bilge’yi hastane enfeksiyonundan kaybeden Barış, bu nedenle doktor olur ve Enfeksiyon Hastalıkları alanında uzmanlaşır. Ancak bir hastaneden özellikle kaçar; Hisarönü Vakıf Hastanesi! Ta ki başhekimlik teklif edilip her şeyi değiştirebileceğine inana kadar! Hayatımıza girdiği andan itibaren Barış, hastaneyi baştan yaratacak, hastalar için yaratıcı çözümler bulacak ve her zaman tek soru ile karşımıza çıkacak:

“Sizin için n’apabilirim?”

DOÇ. DR. SUZAN MAYER (HAZAR ERGÜÇLÜ)

Onkoloji anabilim dalı başkanı. Bir zamanlar kendini hastaneye adamış, kanser konusunda çok başarılı bir hekim olsa da pandemi sürecinde yaşadığı büyük bir kayıp yüzünden kendini hastaneden uzaklaştırmış, medyada boy gösteren bir doktor olmayı tercih etmiş. Ancak Barış’ın gelişi ve ona “ya hastane ya medya” seçeneği sunmasıyla o da doktorluğa tekrar aşkla bağlanacak…

DOÇ. DR. ARAS ERDEM (TANSEL ÖNGEL)

Kalp ve Damar cerrahı. Hatay’ın küçük bir köyünde doğmuş büyümüş, tıp kazanmak onun hayatını hem değiştirmiş, hem de kurtarmış. Hırslı, çalışkan, başarılı, gözü yükseklerde bir cerrah. Her ne kadar hayatını İstanbul’da kurmuş olsa da hala bazı geleneksel kodlara sahip. Derin’e içten içe aşık olsa da, güzel bir arkadaşlığı bozmamak için bu aşkı kendine bile itiraf edememiş!

DOÇ. DR. DERİN NALBANTOĞLU (HANDE DOĞANDEMİR)

Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı. Ünlü bir dermatolog baba ve sosyetik bir annenin kızı, tam bir işkolik, neredeyse acil dışında bir hayatı yok. Adrenalin bağımlısı, hastaları için risk almaktan kaçınmayan şahane bir hekim! Kalp Damar Cerrahi Aras ile ihtisastan beri çok yakın arkadaş… Ama bu arkadaşlık her an bir aşka dönüşebilir!

PROF. DR. ANDAÇ SAĞLAM (MERT DENİZMEN)

Hastalarıyla gönülden bağ kuran, anlayışlı, empatik bir psikiyatrist. Genellikle çocuklarla ve ergenlerle çalışan Andaç, aynı zamanda meslektaşlarının da dert ortağı. Eşi Tilbe ile yıllar önce bir çocuğa yuva olmak istemiş ve kızları Lalin’i evlat edinmişler. Barış’ın gelişiyle Andaç hastalarına yardım etmek için yeni imkanlar bulacak!

PROF. DR. ALİ HAYDAR ORUÇOV (ŞERİF EROL)

Nöroloji bölüm başkanı. Hastanenin en eski, bilge hekimlerinden. Aslen Azeri olsa da tıp fakültesini okumak için İstanbul’a gelmiş, o zamandan sonra da burada kalmış. Ama Azeri geleneklerine halen kalpten bağlı. Karısının ölümüyle sarsılmış, tek oğluyla da arası açılmış. Diğer doktorlardan farklı, alışılmadık, insanları şaşkınlığa sürükleyen tedavi yöntemleri var.

BAŞHEKİM SEKRETERİ EBRU SOYKAN (AYŞE LEBRİZ BERKEM)

Başhekim sekreteri Ebru; hastanenin demir başı. Anaç, düzenli; Barış’ın sağ kolu ve onun tüm programından sorumlu. Barış zaman zaman onu şaşkınlığa uğratsa da, yapmak istediği tüm değişikliklerde Ebru yanında olacak!

GİZEM ALTAY GÜVENER (OLCAY YUSUFOĞLU)

İzmirli, aydın bir ailenin tek kızı. Dansçı. Barış’ın eski eşi. Birbirlerini yaralamadan ayrılmayı ve arkadaş kalmayı başaran Gizem ve Barış, hayatın onlara getirdiği sürprizlerle yan yana savaşmayı deneyecekler.

ACİL SORUMLU HEMŞİRESİ MERT BİÇER (UTKU ATEŞ)

Acil Sorumlu Hemşiresi, Derin’in hem hastanedeki sağ kolu hem de hayattaki sırdaşı. Mert hayata bir sıfır geriden başlasa da hastanede kendine yeni bir ev bulmuş. Çalışkan, kendini hastaneye adamış, Derin için her şeyi yapacak bir hemşire.

DR. AZRA SERT (UMAY ANADOLU KABOĞLU)

Nöroloji bölümünün, Ali Haydar Oruçov’un asistanı. Genç, idealist ama her zaman biraz panik! Ali Haydar’ın kendine has tedavi yöntemlerini anlamakta zaman zaman zorlansa da o da şahane bir nörolog olma yolunda ilerliyor.