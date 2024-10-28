Hazal Kaya: "Ali ile bir anlaşmamız var, mutlu olmadığımız an dağılacağız"
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Hakan Gence’ye verdiği röportajda eşi Ali Atay, evlilik hayatı ve çocuklarıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
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"Adını Feriha Koydum" ve "Aşk-ı Memnu" gibi dizilerle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hazal Kaya, 2019 yılında Ali Atay ile dünyaevine girmişti. Ünlü çiftin iki çocukları olmuştu.
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34 yaşındaki oyuncu eşi Ali Atay ile olan evlilikleriyle ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekti.
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Sevilen oyuncu Hazal Kaya, Hürriyet'ten Hakan Gence’ye verdiği röportajda eşi Ali Atay'la yaptığı ve hiç duymadığımız anlaşmasını açıkladı.
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Kaya, röportajında, "Ali ile bir anlaşmamız var. Mutlu olmadığımız an dağılacağız. Kim 'Ben artık mutlu değilim' derse gitmeli, hayat uzun değil." şeklinde konuştu.