Hazal Kaya: "Ali ile bir anlaşmamız var, mutlu olmadığımız an dağılacağız"

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Hakan Gence’ye verdiği röportajda eşi Ali Atay, evlilik hayatı ve çocuklarıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Elele Online

Elele Online
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Hazal Kaya: "Ali ile bir anlaşmamız var, mutlu olmadığımız an dağılacağız" - Resim : 1

"Adını Feriha Koydum" ve "Aşk-ı Memnu" gibi dizilerle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hazal Kaya, 2019 yılında Ali Atay ile dünyaevine girmişti. Ünlü çiftin iki çocukları olmuştu.   

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Hazal Kaya: "Ali ile bir anlaşmamız var, mutlu olmadığımız an dağılacağız" - Resim : 2

34 yaşındaki oyuncu eşi Ali Atay ile olan evlilikleriyle ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

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Hazal Kaya: "Ali ile bir anlaşmamız var, mutlu olmadığımız an dağılacağız" - Resim : 3

Sevilen oyuncu Hazal Kaya, Hürriyet'ten Hakan Gence’ye verdiği röportajda eşi Ali Atay'la yaptığı ve hiç duymadığımız anlaşmasını açıkladı.

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Hazal Kaya: "Ali ile bir anlaşmamız var, mutlu olmadığımız an dağılacağız" - Resim : 4

Kaya, röportajında, "Ali ile bir anlaşmamız var. Mutlu olmadığımız an dağılacağız. Kim 'Ben artık mutlu değilim' derse gitmeli, hayat uzun değil." şeklinde konuştu.