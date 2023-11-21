Hazal Kaya kedisinin öldüğünü duygusal bir mesajla duyurdu: Hep yattığın yerine bakarak ağlıyorum

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, 12 yıldır baktığı kedisi Leyla'yı kaybetti. Kaya, üzüntüsünü sosyal medya hesabından yayınladığı duygusal bir mesaj ile kaleme aldı.

"SADECE AĞLIYORUM"

Kedisi Leyla'nın fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu, "Benim güzel kızım, 12 yıllık ev arkadaşım, Leyla’m... Yetişkin hayatımın tamamında sen vardın. Birlikte büyüdük, ailemiz büyüdü, çocuklara birlikte baktık, bir an olsun elimi bırakmadın, hepimizi çok sevdin. Teşekkür ederim benim güzelim. Yatağına, hep yattığın yerine bakarak ağlıyorum sadece. Bu özlem hiç bitmeyecek biliyorum. Seni çok seviyorum..." dedi.